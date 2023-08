Il Wolverhampton cambia allenatore prima del via della Premier: e per Lopetegui non è una novità A pochi giorni dal via della Premier League i Wolves hanno deciso di esonerare l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui, che per la quinta volta consecutiva chiude un’esperienza in panchina così.

A cura di Alessio Morra

Un tempo le società di Premier League erano quelle più restie ad esonerare gli allenatori, adesso non è più così. Il piatto è troppo ricco e non si può sbagliare altrimenti si perdono decine di milioni. La Premier è serrata, si gioca punto a punto in tutte le zone della classifica e c'è una squadra che ha deciso di sollevare dall'incarico il proprio allenatore pochi giorni prima del via. Il Wolverhampton ha esonerato Lopetegui, che va incontro ancora una volta a questo destino, e clamorosamente lo subisce in modo brutale a pochi giorni dal via.

Da giorni si vocifera di scricchiolii tra i Wolves e il tecnico spagnolo, che lo scorso anno arrivò in un momento delicato e condusse con grande anticipò la squadra alla salvezza, ma la permanenza in Premier League Lopetegui non se la godrà. Perché i Wolves a due giorni dal via del campionato e a cinque dall'esordio ufficiale hanno deciso di cambiare la guida tecnica. Via l'ex c.t. spagnolo.

Quinto esonero per Lopetegui, il tecnico era stato cacciato dalla Spagna alla vigilia dei Mondiali.

A bordo sale Gary O'Neil, che da subentrato, pure lui, era riuscito a condurre a una meravigliosa salvezza il Bournemouth – che lo aveva comunque liquidato per far spazio a un altro tecnico spagnolo e cioè Iraola. Il quarantenne O'Neil ha firmato un biennale e sarà in panchina già lunedì quando nel primo Monday Night del campionato i giallo-neri affronteranno il Manchester United.

Lopetegui è senz'altro un allenatore di livello, ma ha chiuso ancora una volta un'esperienza lavorativa con un esonero. La striscia è incredibile. Esonerato al Porto, poi diventa c.t. della Spagna e viene cacciato in malo modo un giorno prima del via dei Mondiali 2018 (errore imperdonabile della federcalcio).

Gary O’Neil esordirà subito sulla panchina dei Wolves sfidando nel Monday Night il Manchester United.

Cacciato per aver detto sì al Real Madrid dopo i Mondiali. Al Real ci resta pochissimo. Poi si rilancia con il Siviglia. Vive anni ruggenti, conquista l'Europa League, si piazza tre volte di fila 4° (è sempre in Champions), ma alle prime difficoltà è esonerato da Monchi. Infine i Wolves, che dopo una salvezza complicata hanno deciso di liquidarlo in un battito di ciglia, poco prima del via. Un destino amaro, un destino che si ripete nuovamente.