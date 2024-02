Eros Ramazzotti stronca Vlahovic: “Come può sbagliare uno stop uno che guadagna tutti quei soldi?” Eros Ramazzotti critica Dusan Vlahovic dopo l’incredibile stop sbagliato dall’attaccante serbo durante Inter-Juventus. Il cantante, tifoso bianconero, non si spiega quell’errore: “Come può sbagliare uno stop uno che guadagna tutti quei soldi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La vittoria dell'Inter sulla Juventus nell'ultimo turno di campionato ha fatto gioire la squadra di Simone Inzaghi e infuriare una parte di tifosi bianconeri. Come il cantante Eros Ramazzotti. Non tanto per il risultato in sé quanto per la prova offerta dagli uomini di Allegri sul rettangolo verde del Meazza. Una sorta di passo indietro rispetto a quanto visto di buono da inizio stagione. Sul banco degli imputati c'è sicuramente Dusan Vlahovic, fino alla serata di San Siro tra i protagonisti assoluti della Juventus, ma che contro i nerazzurri è stato a dir poco in ombra.

Servito poco e anche male, l'attaccante serbo ha forse avuto l'occasione più ghiotta per segnare e sbloccare il risultato nel primo tempo quanto il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. L'assist di McKennie che aveva tagliato inizialmente fuori Pavard era a dir poco appetitoso. Vlahovic era leggermente defilato ma aveva la palla sul piede sinistro, quello buono, e non doveva far altro che calciare in porta.

Incredibilmente però ha sbagliato uno stop semplicissimo mandando in fumo un'occasione pazzesca di andare in gol facendosi chiudere proprio dal difensore francese. Ebbene proprio Ramazzotti a "La Juve in Gol" si è fatto sentire: "Guadagna tutti quei soldi e mi chiedo come faccia a sbagliare uno stop simile".

Vlahovic in azione contro l'Inter.

Nel pieno della settimana di Sanremo la critica più feroce per Vlahovic arriva proprio da uno dei grandi protagonisti della musica italiana che all'Ariston ha fatto la storia negli anni passati. A Ramazzotti, nel corso del programma condotto da Claudio Zuliani, viene chiesto quale sia il suo stato d'animo dopo il ko della Juventus in casa dell'Inter. Pronta la risposta del cantante e grande tifoso bianconero: “Preferirei rispondere ad un'altra domanda, diciamo che l'umore non è al massimo”. Ed è proprio a questo punto che si scaglia totalmente contro Dusan Vlahovic prendendo in esame quello stop sbagliato dall'attaccante serbo nel primo tempo.

“Non so come uno che guadagna tutti quei soldi possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, che se avesse controllato bene sarebbe valso sicuramente il vantaggio per noi – ha sottolineato senza filtri Eros – Probabilmente se l'avessero data ad Yildiz lui avrebbe segnato”. Ramazzotti cominciava ad avere dubbi sullo stato di forma della squadra già dopo averla vista giocare contro l'Empoli: “Non mi aveva convinto e con l'Inter ci siamo ripetuti, ma voglio essere ottimista fino alla fine, arrivare tra le prime quattro è l'obiettivo minimo, ma speriamo di riuscire a fare il meglio possibile”.