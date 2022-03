Eriksen torna al Parken per la prima volta dopo l’arresto cardiaco, sarà capitano: “Non vedo l’ora” Christian Eriksen tornerà per la prima volta al Parken di Copenaghen dopo l’arresto cardiaco e sarà capitano della Danimarca contro la Serbia.

A cura di Vito Lamorte

Christian Eriksen sarà il capitano della Danimarca contro la Serbia nell'amichevole che vedrà il suo ritorno al Parken Stadium per la prima volta dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito nella gara d'esordio di EURO 2020. Kasper Schmeichel, che è stato il capitano a causa dell'assenza di Simon Kjaer, ha suggerito al CT Hjulmand di dare la fascia all'ex centrocampista dell'Inter, e così sarà.

Sarà un momento davvero emozionante per tutti coloro che hanno vissuto quei terribili momenti durante la partita del 12 giugno contro la Finlandia e, in primis, per Eriksen. Il calciatore danese ha ripreso la sua carriera da giocatore professionista in Premier League, al Brentford, dopo che gli è stato impiantato defibrillatore sottocutaneo e uno stop di qualche mese.

L'ex centrocampista di Ajax e Tottenham è tornato a vestire la maglia della nazionale danese nella gara contro l'Olanda di sabato e ha segnato due minuti dopo il suo ingresso in campo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Leggi anche Malore per Colbrelli: crolla stremato dopo il traguardo e serve un massaggio cardiaco

Lo stesso Eriksen ha parlato del suo ritorno in campo a Copenaghen, dove tornerà per la prima volta dal 12 giugno 2021: "Sarà sicuramente molto speciale perché non sono stato a Parken da quando è successo. Ora non vedo l'ora di tornare in campo qui al Park ed essere un giocatore di football. Perché è di questo che si tratta per me. Ma non vedo l'ora che dopo la partita possiamo mettercela alle spalle'.

Le sensazioni per Christian sono buone e lo testimoniano anche le sue parole a Sky Sports nel post-gara: "Ero felice che la palla mi fosse arrivata e, naturalmente, è andata bene".

L'accoglienza che gli ha riservato il pubblico dell'Arena di Amsterdam, che è stato anche il suo stadio ai tempi dell'Ajax, è stata davvero emozionante ma Eriksen ha solo un obiettivo in testa: "Mi sono sentito molto ben accolto (dai tifosi olandesi). Sono stato qui prima (per l'Ajax) per molti anni, quindi ovviamente mi conoscono, ma è stato sicuramente un ricevimento molto commovente. Non vedo l'ora di giocare ai Mondiali del Qatar, ma ci sono molte partite nel mezzo e sono concentrato su di esse".