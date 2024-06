video suggerito

Eriksen segna un gol nello stadio dove il suo cuore si era fermato: fa vincere la Danimarca all’86 Tre anni fa al Parken Stadium Eriksen lottava tra la vita e la morte, oggi segna il gol che fa vincere la Danimarca nel finale nell’amichevole contro la Svezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Christian Eriksen torna nello stadio dove è rimasto faccia a faccia con la morte per diversi minuti, ma questa volta da vero vincitore. Fa un certo effetto vederlo su quel prato, fiero leader della Danimarca dal primo all'ultimo minuto, e pensare a tutto ciò che è accaduto tre anni fa quando il suo cuore si è fermato lasciandolo accasciato lì, appeso alla vita soltanto per un soffio. Ora tutto è cambiato e il giocatore del Manchester United può perfino sorridere segnando il gol vittoria a quattro minuti dalla fine contro la Svezia.

Al 42esimo minuto della partita contro la Finlandia degli ultimi Europei il danese era crollato in campo mentre giocava al Parken Stadium, lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso per la sua sorte. Minuti di attesa interminabili in cui tutti avevano temuto per il peggio ma che alla fine lo hanno portato a conoscere la sua seconda vita sportiva, cominciata quando gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo per prevenire altri episodi del genere.

Il gol incredibile di Eriksen

Fa un po' paura tornare in quello stesso stadio a distanza di tre anni, ma niente adesso può fermare Eriksen. Il terrore è ormai alle spalle e davanti a lui ci sono gli ultimi anni di una carriera che gli ha regalato diverse soddisfazioni. Anche con la Danimarca continua a essere uno dei giocatori principali e lo ha dimostrato ancora una volta nell'amichevole contro la Svezia.

La partita era ferma sull'1-1 quando, a quattro minuti dalla fine, Eriksen si inventa un gol capolavoro: prende il pallone sulla trequarti, avanza indisturbato e dal limite dell'area fa partire un tiro imparabile, un gesto tecnico che negli anni lo ha portato a essere uno dei talenti più interessanti di tutta l'Europa.

Nello stadio dove il cuore si è fermato

Tutta la Danimarca esulta per la vittoria ottenuta nel finale, Eriksen si dà alla pazza gioia assieme ai suoi compagni e si prepara per affrontare il viaggio degli Europei. Ma nessuno dimentica che in quello stesso stadio tre anni fa la sua vita ha rischiato di fermarsi: il cerchio si chiude così, dalle urla di terrore a quelle di gioia per il gol, con un nuovo capitolo ancora da scrivere e il passato che ormai non lo tormenta più.