Christian Eriksen è sul mercato. Mancava solo l'ufficialità e ieri ad annunciarlo ci ha pensato l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta: il centrocampista danese classe 1992 viene ritenuto "non funzionale" dalla dirigenza e dall'allenatore Antonio Conte ha spiegato e così dopo 38 presenze e 4 gol all'attivo in maglia nerazzurra. "È un dato di fatto oggettivo, è giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove": sono queste le parole del dirigente nerazzurro che ha di fatto, messo la parola fine all’esperienza milanese dell’ex Tottenham. Si tratta solo di una conferma, visto il modo in cui il numero 24 era stato trattato in questa prima parte di stagione e del rapporto mai sbocciato con il tecnico salentino.

Lo stesso Conte nel post-partita di Verona ha spiegato come funziona il rapporto con la società in merito al mercato e ha fatto capire che il ragionamento è condiviso sia dallo staff tecnico che dalla componente sportiva della dirigenza: "Io non devo chiedere nulla, devo fare delle valutazioni come quest’estate. Il club, in base alle possibilità, stabilisce se si può fare o no. Le valutazioni tra me e i dirigenti concordano, ma bisogna far fronte a delle situazioni. Bisogna cedere qualche giocatore? Questo non lo so, ci rivedremo, come succede in tutte le squadre. Faremo le valutazioni, in estate non si è potuto fare e non si è fatto, vedremo ora. Orgoglioso di questi ragazzi".

Dopo la valutazione sbagliata fatta con Christian Eriksen lo scorso gennaio, ora l'Inter non vorrebbe ripetere lo stesso errore e le idee sono piuttosto chiare in merito: cedere quei calciatori che non sono stati impiegati finora e prenderne alcuni che abbiano delle caratteristiche che si sposano con le idee dell'allenatore. Appare piuttosto evidente che Conte vuole rinforzare il roaster a sua disposizione con uomini a lui congeniali ma il timore è che Suning, dopo l’eliminazione dalla Champions League, voglia tenere un basso profilo in questa sessione di mercato. Le carte sono sul tavolo e a breve verrano scoperte: sarà un mese di gennaio piuttosto caldo dalle parti di Appiano Gentile.