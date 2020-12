L'Inter fa sempre più sul serio. Contro il Verona finisce 1-2 e arriva la settima vittoria consecutiva, il sorpasso in vetta sul Milan (in attesa della partita dei rossoneri contro la Lazio) e l'ennesimo segnale forte inviato dalla truppa di Conte al campionato. I nerazzurri badano al sodo. Non giocano un calcio che ruba l'occhio, né regalano prestazioni particolarmente brillanti. Ma vincono, da sette gare di fila, e lasciano pochi punti per strada: con una partita in più, tanto per rendere l'idea, sono nove le lunghezze di vantaggio sulla Juve. Conte sta costruendo l'assalto allo Scudetto risultato dopo risultato, aumentando di gara in gara la fiducia nei suoi giocatori. In attesa che la continuità di risultati possa trovare riscontri anche sul piano del gioco.

Conte prova a sorprendere cambiando l'assetto della sua Inter, schierata con una sorta di 3-4-2-1. Perisic avanza di qualche metro e affianca Lautaro alle spalle di Lukaku. Un esperimento che nel primo tempo produrrà effetti piuttosto impalpabili. La partita non decolla e vive lontano dalle due aree di rigore, nel traffico di centrocampo nel quale il Verona, sempre aggressivo, si trova a proprio agio, e l'Inter non riesce a trovare sbocchi in attacco. Di palloni giocabili per Lukaku e Lautaro se ne vedono pochi, così come di occasioni vere e proprie sul versante opposto.

La ripresa è un'altra storia. L'incontro viaggia su altri ritmi, perché accesa da una scintilla, quella che si sviluppa sull'asse Hakimi-Lautaro: il primo pennella un cross morbido verso il centro dell'area e il secondo lo trasforma in gol con una girata difficile e bella da vedere. I nerazzurri quasi non fanno in tempo a gustarsi il vantaggio e ad impostare il piano-gara secondo il nuovo risultato che si fanno raggiungere sul pari dal Verona. In modo improvviso e imprevisto: Handanovic non afferra quello che sembra un pallone innocuo e lo mette sui piedi di Ilic, per il facile tap-in dell'1-1. Ma Verona-Inter vive di episodio in episodio e nel giro di pochi minuti arriva la nuova svolta: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Skriniar salta più in alto di tutti e incrocia sull'angolo lontano superando Silvestri. Da qui in avanti Conte marca ad uomo tutti i suo giocatori per limitare gli errori e concedere il meno possibile al Verona. E ci riuscirà: gli scaligeri producono poco o nulla nello sforzo di acciuffare il pareggio. E l'Inter, sotto l'albero di Natale, trova il settimo successo consecutivo.