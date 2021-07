Mason Greenwood, 19enne stella in rampa di lancio col Manchester United, potrebbe cambiare Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. Il prodotto del vivaio dei Red Devils ha una sola presenza con la Nazionale maggiore dell'Inghilterra, avendo fatto il suo debutto contro l'Islanda nel settembre 2020 in un match valido per la Nations League, dopo che aveva seguito tutta la trafila delle selezioni giovanili dei Tre Leoni.

Greenwood era stato inserito nella rosa provvisoria dei 33 preconvocati da Gareth Southgate per Euro 2020, ma il giocatore è stato costretto al ritiro per infortunio. Una decisione presa di concerto col Manchester United, allo scopo di concentrarsi sul recupero da un fastidioso problema che lo aveva già costretto a lasciare l'Under 21 per la fase a gironi degli Europei di categoria a marzo.

La sua carriera con la Nazionale inglese potrebbe peraltro fermarsi a quell'isolata presenza dell'anno scorso, visto che – secondo il Telegraph – la Giamaica vuole convincere Greenwood a cambiare Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Fino a poco tempo fa la cosa sarebbe stata impossibile – visto che soltanto i match amichevoli potevano non essere considerati ai fini del cambio di Nazionale, mentre Greenwood ha giocato una partita ufficiale in Nations League – ma la FIFA ha approvato una modifica alle regole che consente ai giocatori di cambiare Nazionale se non hanno giocato più di tre partite ufficiali a livello senior prima di compiere 21 anni.

L'attaccante del Manchester United, che ha ancora solo 19 anni, ha giocato soltanto una partita per l'Inghilterra a livello senior, quindi è convocabile dalla Giamaica, che è il Paese dei suoi genitori. Ovviamente è tutto da vedere se il ragazzo, lanciatissimo verso un futuro ad alto livello, deciderà di lasciare il palcoscenico di maggior prestigio rappresentato dalla Nazionale dei Tre Leoni.