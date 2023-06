Ritrovato nella notte il padre di Maresca a Istanbul: era sparito dopo la finale di Champions Il padre del vice di Guardiola al Manchester City, Enzo Maresca, era scomparso dopo la finale di Champions League: poco fa è arrivata la buona notizia.

A cura di Vito Lamorte

Il sollievo dopo lo spavento. Il padre di Enzo Maresca era scomparso dopo la finale di Champions League ma è stato ritrovato nelle scorse ore a Istanbul. Una buona notizia per il vice di Pep Guardiola al Manchester City, che non aveva preso parte ai festeggiamenti per la vittoria della ‘coppa dalle grandi orecchie' dopo aver appreso la notizia.

Il genitore dell'ex centrocampista era volato nella capitale turca per assistere alla finale dei Citizens contro l'Inter ma ieri sera dopo la partita vista in tribuna all’Ataturk Stadium è sparito e non si avevano più sue notizie.

Non sono stati resi noti i dettagli degli avvenimenti ma per un periodo di tempo si sono perse le tracce del signor Maresca e la notizia si è diffusa con grande rapidità. Da Istanbul, però, sono arrivate buone notizie perché il papà dell'ex centrocampista di Juventus e Siviglia è stato ritrovato e sta bene.

Enzo Maresca, ex calciatore e allenatore che Guardiola ha voluto con sé al City.

La polizia turca si è immediatamente attivata per le ricerche, che fortunatamente hanno portato questa mattina al ritrovamento del signor Pasquale De Caro, papà dell'ex giocatore di Palermo, Fiorentina e Juventus. Era stato lanciato anche un appello via social ed erano stati attivati controlli in tutte le telecamere di uscita dello stadio e soprattutto negli ospedali della città.

A parlare della vicenda erano stati anche Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero, ex compagno di squadra di Maresca in bianconero, che a Sky Sport nel corso del post-partita si erano soffermati sull'accaduto: "Maresca era molto preoccupato e in ansia. In questo momento non riescono a trovarlo".

Dopo le ore di attesa e di angoscia, ora Enzo Maresca può finalmente festeggiare in maniera serena la Champions League e il ‘Treble' conquistato con il suo Manchester City e si prepara alla parata che si terrà per le strade della città inglese nella giornata di lunedì.