Entella-Palermo dove vederla in diretta TV e streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Entella-Palermo è il match valido per l’andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Il match si giocherà oggi a partire dalle ore 20:30. Qui tutto le info su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Continua il sogno promozione del Parlemo che oggi, martedì 17 maggio, fa visita al Virtus Entella. La partita Virtus Entella-Palermo è valida per l'andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Il match si giocherà oggi, allo Stadio Comunale di Chiavari con fischio d'inizio fissato per le ore 20:30. Diretta TV su Sky e in streaming su Eleven Sports. I liguri arrivano a questa sfida entrando al secondo turno e superando prima l'Olbia nel girone unico avendo la meglio sul miglior piazzamento e poi il Foggia nel doppio confronto contro il Foggia di Zeman rimontando lo svantaggio maturato allo Zaccheria e conquistato l'accesso a questa fase grazie al gol di Capello.

Siciliani invece galvanizzati dalla vittoria sulla Triestina al primo turno della fase nazionale con un punteggio complessivo di 3-2 tra andata e ritorno grazie soprattutto alla doppietta decisiva di Floriano e al pari a tempo scaduto, in pieno recupero, di Luperini che ha regalato alla squadra di Silvio Baldini la possibilità di compiere un altro passo in avanti verso il sogno Serie B. Il match di ritorno si giocherà il prossimo 21 Maggio: chi vince affronterà in semifinale la vincente di Feralpisalò-Reggiana.

Partita: Entella-Palermo

Quando si gioca: martedì 17 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Comunale di Chiavari

Orario: 20:30

Canale TV: Sky, Eleven Sports

Diretta streaming: Sky Go, Eleven Sports

Competizione: Play off Serie C

Dove vedere Entella-Palermo in diretta TV e streaming: l'orario della partita

La gara tra Entella e Palermo sarà disponibile in diretta tv e streaming sulla piattaforma di Eleven Sports che sfruttando la connessione alla rete con collegamento allo schermo della Smart tv, permette a tutti gli abbonati di poter accedere al servizio. Il tutto si può effettuare anche scaricando l'app su dispositivi mobili sia attraverso le console tradizionali di gioco. Inoltre tutti gli abbonati a Sky potranno seguire la gara anche sul canale Sky Sport 252, previo abbonamento, e in streaming sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Serie C, le formazioni probabili di Entella-Palermo per i play-off

L'Entella affronterà questa gara con qualche defezione di formazione. Il tecnico Volpe dovrà infatti fare a meno di Schenetti che sarà squalificato per due giornate dopo la gara contro il Foggia. Un'altra assenza importante è sicuramente Dessena, anche lui squalificato. Ecco perché l'Entella scenderà in campo con Borra in porta e una linea di difesa a quattro formata da Coppolaro, Sadiki, Pellizzer e Barlocco con Karic, Palmieri e Rada in mediana e Meazzi e Capello a supporto di Merkaj che agirà come unica punta nel 4-2-3-1 di partenza.

Modulo diverso invece per il Palermo. In questo caso, nel 4-2-3-1 iniziale, il tecnico Baldini dovrà fare a meno di capitan De Rose squalificato e con una formazione che comunque non cambia molto rispetto al match giocato contro la Triestina. In porta ci sarà infatti Massolo con la linea difensiva a quattro formata da Buttaro, Lancini, Marconi e Crivello. Mediana affidata a Luperini e Dall'Oglio con Valente, Silipo e Floriano che agiranno alle spalle dell'unica punta che sarà l'irrinunciabile bomber Brunori: trascinatore dei rosanero.

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Karic, Palmieri, Rada; Meazzi, Capello; Merkaj. All. Volpe.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Dall'Oglio, Luperini; Valente, Silipo, Floriano; Brunori. All. Baldini.