Endrick è irriconoscibile dopo il prestito al Lione: ha cambiato la stagione in tre partite

Al Real Madrid qualcuno si starà stropicciando gli occhi dopo aver visto Endrick rientrare negli spogliatoi con il pallone sotto al braccio: è soltanto la sua terza partita con la maglia del Lione ma il brasiliano è già riuscito a segnare la sua prima tripletta, l'apice di un'avventura cominciata da pochissimo ma che sta facendo bene al giocatore e al club francese che prendendolo in prestito ha fatto un grande affare.

È tornato il ragazzino visto in Brasile, con doti importanti e coraggio da vedere, tutti fattori che con la maglia dei Blancos non si sono visti più di tanto. A Madrid giocava poco e non ha mai inciso, ma in Francia la storia è completamente diversa e in appena tre partite è riuscito a cambiare il corso della sua stagione e forse anche quello della sua carriera.

L'impatto devastante di Endrick al Lione

Il brasiliano è uno spettacolo per gli occhi: in campo è ovunque, si prende la responsabilità di fare giocate importante e difficili e finalmente si è sbloccato anche davanti alla porta. In appena tre partite ha segnato quattro gol e servito un assist, numeri importanti per chi ha passato quasi metà campionato seduto in panchina e pervaso dalla sfiducia. Fonseca ha creduto in lui e il Lione sembra aver trovato un nuovo gioiello.

La tripletta segnata contro il Metz è un segnale importante, anche se arriva contro l'ultima in classifica in Ligue 1: in campo Endrick ha messo tutto ciò che aveva riuscendo a sbalordire per tempismo, qualità e generosità, le doti che al Real Madrid non ha mai saputo esprimere. Qualcuno ha dato la colpa al caos che regnava nella squadra spagnola che lo ha risucchiato e schiacciato, altri all'impatto troppo drastico con il calcio europee e alle aspettative che si erano create su di lui dopo gli anni al Palmeiras. Tutte situazioni che il brasiliano si è messo alle spalle, per la gioia di Fonseca e del Lione che lo ha già reso trascinatore.