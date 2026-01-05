Endrick al Lione, spuntano le clausole del contratto: “Abbiamo pubblicato tutto il pubblicabile”

Endrick è stato ufficializzato al Lione, in prestito secco dal Real Madrid. Il club francese pagherà metà ingaggio e nulla più. Le illazioni su ulteriori versamenti alle merengues e un tetto massimo di presenze, sono state smentite: “Sul contratto non c’è nulla”

Finalmente è giunto il giorno di Endrick al Lione. Il diciannovenne asso brasiliano del Real Madrid ha concluso il trasferimento invernale dalla Liga alla Ligue1 e giocherà fino a fine stagione in Francia. Una scelta obbligata, dall'inesistente spazio nel Real Madrid di Xabi Alonso e per la voglia di riprendersi una maglia nel Brasile in chiave Mondiali 2026. Endrick è stato presentato e nel giorno dell'ufficialità non sono mancati rumor e indiscrezioni sul contratto firmato, con clausole su cui è dovuto intervenire lo stesso club transalpino a dare chiarimenti. Smentendole.

Endrick presentato dal Lione: in prestito per ritrovare il Mondiali col Brasile

Se ne parlava da mesi e finalmente è stato presentato il 5 gennaio il nuovo acquisto della sessione di gennaio, del Lione: Endrick, giunto in prestito fino a fine stagione dal Real Madrid dove non aveva più possibilità di giocare. Al Groupama OL Training Center il diciannovenne è arrivato dopo una lunga trattativa ha optato per un prestito oneroso secco, senza opzione di riscatto. Anche il prezzo da pagare p stato chiarito: il Lione coprirà all'incirca la metà dello stipendio mensile del brasiliano, attualmente di 400.000 euro (5 milioni annui).

La clausole sul contratto di Endrick: "Nessun costo aggiuntivo oltre metà ingaggio"

Ma è su un altro punto che il Lione ha alzato la cortina di ferro e abbassato le saracinesche delle notizie: da giorni erano trapelate anche una serie di clausole e postille con cui il real Madrid avrebbe fatto la voce grossa col club transalpino dettando le regole. Tra queste anche un tetto massimo in cui Endrick sarebbe potuto scendere in campo, (25 presenze) "pena" il dover versare altri soldi nelle casse delle merengues. Tutto regolarmente smentito in fase di presentazione: "Abbiamo pubblicato tutto ciò che doveva essere pubblicato quando è stato annunciato il prestito" ha esordito il direttore generale Michael Gerlinger: "Pagheremo un importo massimo per il prestito, punto. Non c'è nient'altro nel contratto". Aggiungendo: "Potrà giocare 25 partite, non preoccupatevi, e anche di più".

Quando esordirà Endrick nel Lione: "Attaccante pronto subito"

Saltata la partita contro il Monaco dello scorso fine settimana, Endrick dovrebbe essere subito disponibile per la sfida dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia contro il Lille, che si giocherà domenica 11 alle 21:00. "Aspettavamo un numero 9 da molto tempo. Siamo molto felici che Endrick si unisca a noi. È stato un accordo vantaggioso per tutti" ha concluso Gerlinger. "Lui aveva bisogno di spazio e noi avevamo bisogno di un attaccante pronto subito".