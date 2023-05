Empoli quasi incredulo davanti alla Juve: “Abbiamo fatto 2-3 serate, rischiavamo la figuraccia” Alla vigilia di Empoli-Juventus l’allenatore dei toscani temeva una figuraccia dopo i bagordi per i festeggiamenti per la salvezza di qualche giorno fa.

Peggio di così non si può. La Juventus ha vissuto un lunedì nero e in poche ore ha incassato la penalizzazione di 10 punti in classifica e un pesante 4-1 in casa dell'Empoli. Prestazione assai sotto tono per gli uomini di Allegri battuti in modo netto da una formazione che si è tolta un'altra bella soddisfazione dopo la salvezza matematica.

Da un lato una squadra quasi svuotata come quella bianconera, che ha solo una minima speranza di conquistare la Champions, dall'altra i toscani in grande spolvero. Così è arrivato il ko del Castellani che ha vissuto una serata di grazia. La doppietta di Caputo e le reti di Luperto e Piccoli hanno permesso all'Empoli di festeggiare ancora dopo diversi giorni di bagordi.

Già perché come da copione la formazione di Zanetti non aveva potuto non celebrare il risultato acquisito con ampio anticipo. Proprio l'allenatore intervenuto ai microfoni di DAZN, non ha nascosto l'entusiasmo e l'orgoglio per il successo sulla Juventus: "Se ci siamo fatti un giorno di carboidrato? Assolutamente, non uno solo. Questa è una serata che resta nella storia, una squadra come l'Empoli non capita tutti i giorni di fare un risultato di una squadra di questo livello come la Juventus. La serata che tutti quanti sognavamo, la ciliegina sulla torta di un'annata meravigliosa".

Anche l'allenatore è rimasto sul campo a lungo dopo il fischio finale indossando la maglietta speciale con la scritta "fenomenAle" per gioire con il pubblico di casa per l'obiettivo raggiunto. Prosegue dunque la festa empolese, dopo che già nei giorni scorsi tutto il gruppo non si era tirato indietro.

Infatti Zanetti è apparso quasi incredulo per quanto visto stasera sul terreno di gioco: "Questo gruppo si è salvato l'altro giorno e abbiamo fatto 2-3 serate come è giusto che sia. C'erano le condizioni per fare una figuraccia e invece il gruppo ha dimostrato una grandissima mentalità ed è quello che mi rende più orgoglioso e cercheremo di fare più punti possibile".