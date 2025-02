Empoli-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Empoli-Milan è l'anticipo delle 18 del sabato della 24a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Castellani di Empoli, con diretta TV e streaming esclusiva su DAZN. La formazione allenata da D'Aversa è reduce dalla sconfitta in casa della Juventus e proverà dunque a portare a casa punti importanti per la salvezza, pur partendo sfavorita. Il Milan di Conceiçao, stravolto offensivamente dal mercato con i neoacquisti Walker, Gimenez, e Joao Felix vuole dare continuità alla bella prestazione contro l'Inter e tornare al successo in Serie A. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Partita: Empoli-Milan

Orario: 18:00

Dove: Stadio Castellani, Empoli

Quando: sabato 8 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 24a giornata

Empoli-Milan, dove vederla in diretta TV

Dove vedere Empoli-Milan in TV? La partita della 24a giornata di Serie A si potrà vedere in TV in esclusiva su DAZN, quindi sfruttando le smart TV o appositi dispositivi per televisori tradizionali. Possibile seguire la partita anche su Sky sul canale Zona DAZN (214) per chi ha attivato la speciale promozione. Nessuna possibilità come sempre per una diretta in chiaro del match di campionato.

Dove vedere Empoli-Milan in diretta streaming

Empoli-Milan si può vedere anche in diretta streaming sfruttando una buona connessione a internet. Servizio disponibile su DAZN, per gli abbonati alla piattaforma streaming con visione garantita su smartphone, tablet e computer. Nessuna possibilità invece di vedere Empoli-Milan su Sky GO.

Empoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

L'Empoli potrebbe affidarsi contro il Milan al 3-4-2-1 visto con la Juventus con Colombo terminale offensivo, supportato da Esposito e Fazzini. Indisponibile Maleh, che dovrà scontare un turno di squalifica. Milan con il 4-2-3-1, con titolare Abraham in avanti, supportato dal trio formato da Sottil, Joao Felix e Pulisic.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Sottil, Joao Felix, Pulisic; Abraham.