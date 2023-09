Empoli-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Empoli-Juventus è la partita che chiude la domenica della terza giornata della Serie A 2023-2024: si gioca oggi, domenica 3 settembre 2023, allo stadio Castellani di Empoli con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le ultime notizie sulle formazioni di Zanetti e Allegri.

A cura di Marco Beltrami

Empoli-Juventus è la partita che chiude la domenica della terza giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 20:45 allo stadio Castellani di Empoli per il match tra la squadra di Zanetti e quella di Allegri. I bianconeri reduci dal pareggio di Bologna vogliono i tre punti contro i toscani che hanno iniziato male il campionato con la doppia sconfitta contro Verona e Monza.

Se l'Empoli dunque è ultimo in classifica a 0 punti, la Juve al momento insegue le battistrada con 4 lunghezze. La partita sarà trasmessa in TV su DAZN e Sky, mentre si potrà seguire in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Empoli-Juventus.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus. Empoli con Perisan tra i pali e Gyasi nel trio con Baldanzi e Cambiaghi alle spalle della punta Caputo. Allegri per la prima volta non cambia con Perin ancora titolare e Fagioli sulla mediana. In avanti Chiesa-Vlahovic.

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Dove vedere Empoli-Juventus in diretta TV

Dove vedere Empoli-Juve in TV? La partita della 3a giornata di Serie A si potrà seguire in diretta TV su DAZN, attraverso Smart TV o grazie agli appositi dispositivi, e su Sky. Il match si potrà vedere sui canali Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport dell'emittente satellitare (201, 202, 213 e 251). Telecronaca su DAZN di Pardo e Stramaccioni, e su Sky di Zancan e Marocchi.

Empoli-Juventus, dove vederla in streaming

Empoli-Juventus si potrà vedere in streaming su DAZN collegandosi all'apposita app attraverso dispositivi portatili e computer. Possibile seguire il match in streaming anche su Sky Go, l'applicazione riservata agli abbonati Sky. Si potrà anche acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Empoli con problemi di formazione per gli infortuni di Caprile e Maldini che dovrebbero essere sostituiti da Perisan e Gyasi. In avanti spazio a Caputo che potrà contare sul sostegno di Baldanzi e Cambiaghi. Nella Juve Szczesny ancora out, con Perin titolare. Possibile conferma dell'undici visto contro il Bologna, con Alex Sandro ancora favorito su Gatti. Le probabili formazioni:

