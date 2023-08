Vlahovic tiene in vita la Juventus contro il Bologna: i bianconeri strappano un pari nel finale Nei minuti finali Vlahovic riesce a pareggiare i conti contro un Bologna fastidioso e sempre pericoloso: è 1-1 allo Stadium.

A cura di Ada Cotugno

Ci pensa Dusan Vlahovic a trascinare la Juventus in una serata storta: il Bologna di Thiago Motta anche in questa stagione si conferma avversario insidioso, capace di mettere in difficoltà i bianconeri davanti al proprio pubblico. Il gol di Ferguson nel primo tempo aveva indirizzato la partita verso i rossoblù, ma le finale il serbo fa la voce grossa e strappa un punto.

L'inizio a tutto fuoco della Juventus non porta i frutti sperati: la squadra di Allegri fatica a trovare occasioni e concede al Bologna la possibilità di ritrovare coraggio dopo le difficoltà riscontrate nei primi minuti della partita. I rossoblù riescono a crescere con il passare dei minuti e al 24′ a sorpresa passano in vantaggio con Ferguson che approfitta bene di un pasticcio difensivo di Alex Sandro e Bremer.

La squadra di Thiago Motta gestisce bene il vantaggio contro i bianconeri, irriconoscibili rispetto alla prima partita di campionato dove avevano mostrato gioco e idee. Per la Juve tanti errori in fase di costruzione, accompagnati dalle polemiche dello Stadium che non gradisce l'atteggiamento della squadra.

Nella ripresa qualcosa di muove e Vlahovic riesce subito ad andare in gol, ma l'illusione dura davvero poco: l'arbitro annulla la rete dopo due minuti per aver rivisto al VAR la posizione di fuorigioco attiva di Rabiot che ha reso il pareggio irregolare.

I cambi rivoluzionano totalmente le squadre e per Allegri si rivede anche Pogba, rientrato in campo dopo i tantissimi problemi che avevano condizionato la scorsa stagione, tanto da tenerlo in tribuna per quasi tutto il campionato.

Alla fine le modifiche dell'allenatore regalano alla Juve più energie per l'assalto finale che porta ancora la firma di Vlahovic. A dieci minuti dalla fine il serbo approfitta di un'incursione di Illing sulla sinistra per colpire il portiere con un colpo di testa che diventa fondamentale per permettere ai bianconeri di evitare la grande beffa.