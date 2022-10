Emery all’Aston Villa, il Villarreal si arrabbia: “Siamo sorpresi, ci ha lasciato a piedi” Unai Emery ha lasciato il Villarreal e ha firmato con l’Aston Villa. Il presidente del club spagnolo si è infuriato e dopo avergli augurato buon lavoro gli ha rifilato una stoccata.

A cura di Alessio Morra

Unai Emery ha accettato l'offerta dell'Aston Villa, che dopo aver esonerato Steven Gerrard ha vinto subito con il Brentford, ma con un traghettatore che ha scaldato il posto al tecnico spagnolo, che però fino a lunedì pomeriggio era il tecnico del Villarreal, che così di punto in bianco si è trovato senza l'allenatore. Una scelta che ha fatto storcere il naso a tanti, non solo nel mondo del Villarreal, ma anche tra gli appassionati. É sempre così quando un tecnico all'improvviso, durante la stagione, cambia panchina. Emery ha voluto il ritorno in Premier e ora si prende anche qualche stoccata da parte del presidente del club spagnolo.

Il tecnico basco è un allenatore di primo livello, ha vinto con Siviglia e PSG, ha raggiunto buoni risultati pure con l'Arsenal, che però nemmeno a metà della seconda stagione lo ha liquidato. Il Villarreal gli ha dato la chance di rilanciarsi e Emery ha confermato di essere un allenatore fenomenale nelle sfide europee. Il ‘Sottomarino Giallo' con lui in panchina ha vinto l'Europa League – primo trofeo in assoluto nella storia del club – ed ha raggiunto un'incredibile semifinale di Champions League, eliminando Juventus e Bayern Monaco.

Emery ha vinto l’Europa League 2021 e raggiunto le semifinali di Champions con il Villareal.

In questa stagione il Villarreal galleggia tra la quinta e la settima posizione, ma è già qualificato per gli ottavi di Conference League, percorso netto in Europa per gli spagnoli che lunedì hanno saputo che Emery aveva deciso di accettare l'offerta dell'Aston Villa, una squadra di grande tradizione che però lotta per non retrocedere.

Una decisione spiazzante per il Villarreal che a fine stagione probabilmente pensava di cambiare tecnico, ma non sul finire di ottobre. Velocemente i dirigenti spagnoli hanno trovato l'accordo con Quique Setien, che dopo l'8-2 incassato dal Bayern in Champions ha lasciato il Barcellona ed è rimasto fermo.

Sarà Quique Setien il successore di Emery sulla panchina del Villarreal.

L'ufficialità verrà data nelle prossime ore, dopo il saluto ufficiale a Emery, che si è presentato in conferenza stampa con il presidente Roig. L'allenatore ha ricevuto tutti gli onori, baci, abbracci, saluti e applausi, soprattutto per gli eccezionali risultati europei. Ma non è mancata una stilettata da parte del presidente Fernando Roig che ha esordito dicendo: "Siamo qui in conferenza stampa per rendere merito a Unai Emery per questi due anni e mezzo, e per i grandi risultati ottenuti".

Quando però è arrivata una domanda sulle difficoltà che la scelta dell'allenatore ha creato al club Roig, senza alcun imbarazzo, perché al suo fianco c'era l'ormai ex allenatore, ha detto: "Unai ci ha lasciato con il piede sbagliato, per noi è un casino, ci ha fregato. Ci ha lasciato a metà stagione ed è stato un duro colpo. Auguriamo il meglio a Emery, a cui è arrivata una grande opportunità grazie al suo lavoro ma anche grazie agli uomini che gli ha messo a disposizione il Villarreal".