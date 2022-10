Clamoroso ribaltone al Villarreal, Emery torna subito in Premier: hanno pagato la clausola Incredibile ribaltone alla guida tecnica del Villarreal: Unai Emery non è più l’allenatore. Il comunicato ufficiale degli spagnoli ha sorpreso i tifosi che hanno scoperto la sua prossima squadra: torna in Premier.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Villarreal aveva battuto l'Almeria 2-1 nell'ultimo turno di campionato. Una vittoria importante per il Sottomarino Giallo che era stato in grado di riscattare subito il pesante ko subito in casa del Barcellona pochi giorni prima. Nulla dunque che potesse far presagire a un clamoroso ribaltone che poco dopo si è materializzato all'interno del club. Con una nota apparsa sui canali ufficiali del club infatti, il Villarreal ha comunicato ufficialmente l'addio a Unai Emery. L'allenatore infatti ha deciso unilateralmente di interrompere il suo rapporto con il club. "L'allenatore Unai Emery ha informato il Villarreal CF della sua decisione unilaterale di interrompere il suo rapporto con il club.

In questo modo, l'allenatore basco non farà più parte del club, a cui è entrato nella stagione 2020-21, e terrà domani una conferenza stampa di addio per i tifosi esclusivi per i media alla Ciudad Deportiva alle 12:00 accompagnato dalla direttiva gialla". Il Villarreal ricorda lo straordinario percorso di Emery con gli spagnoli: "Emery è entrato nella storia del Villarreal CF per essere diventato il primo allenatore a vincere un titolo con il club, la UEFA Europa League, oltre alla storica impresa delle semifinali di Champions League della scorsa stagione e alla qualificazione della squadra per due anni consecutivi all'Europeo gare". Ma cosa è accaduto davvero? Emery tornerà ad allenare in Premier dato che poco dopo la sua prossima squadra ha annunciato l'arrivo dell'allenatore.

Tifosi spagnoli spiazzati dato che poco dopo è arrivato il tweet dell'Aston Villa: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Unai Emery come nuovo allenatore del club". Il popolo del Villarreal non l'ha presa benissimo: "Che mancanza di rispetto" ha scritto qualcuno, mentre altri hanno provato a giustificare questa decisione in maniera più pratica: "È un lavoratore, lo pagano di più in un altro posto per esercitare la sua professione, è normale". Sta di fatto che ora Emery allenerà subito l'Aston Villa in attesa del visto. Ma cosa è accaduto davvero?

Il club inglese, dopo l'esonero di Gerrard di qualche giorno fa, aveva già sondato la possibilità di prendere il tecnico spagnolo in carica al Villarreal. Ma l'unica cosa da fare per averlo subito era quella di pagare la clausola rescissoria dal Villarreal inserita nel suo contratto con gli spagnoli: 6 milioni di euro. Una cifra pagata dagli inglesi che hanno potuto così ingaggiare l'allenatore atteso ora in Inghilterra. Un ritorno il tecnico spagnolo visto il suo trascorso all'Arsenal nel 2018-2019. Emery ora dovrà aspettare il visto per poi debuttare probabilmente contro il Manchester United il prossimo 6 novembre.