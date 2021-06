Dopo aver vinto la Champions League, Emerson Palmieri si prepara a lasciare il Chelsea. Il difensore italo-brasiliano, che disputerà gli Europei con la Nazionale azzurra, in un'intervista rilasciata rilasciata al ‘Telegraph' ha dichiarato che il c.t. Mancini gli ha consigliato di andare via. Il posto da titolare con i Blues non ce l'ha e difficilmente lo conquisterà. Il futuro di Emerson Palmieri potrebbe essere in Serie A.

L'ex calciatore della Roma ha dichiarato che il selezionatore gli ha consigliato di cambiare aria, e di scegliere per il suo futuro una squadra ambiziosa con cui avrà la possibilità di migliorare tanto. Emerson Palmieri si dice tranquillo per la prossima stagione:

Mancini vuole vedermi fare bene, e mi ha detto che forse sarebbe stato meglio per me andare in un'altra squadra ambiziosa, dove avrei potuto giocare di più e dove avrei potuto migliorarmi ancora. Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori. Tutto quello che posso promettere oggi è che ogni volta che sarò chiamato in Nazionale, darò il massimo fino all’ultima goccia di sudore. Non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa.

Bem Chilwell è il titolare e lo resterà anche nella prossima stagione. Emerson Palmieri dovrebbe lasciare il Chelsea nel corso del prossimo calciomercato, ma non sarà semplice trattare con i londinesi che pretendono 20 milioni di euro. Da tempo si parla di un futuro in Serie A per Emerson Palmieri che nei mesi scorsi è stato nel mirino sia del Napoli, che ha bisogno di un esterno sinistro difensivo – e in panchina ha Spalletti che lo ha lanciato alla Roma – sia dell'Inter, che però se terrà Young potrebbe non aver bisogno di un esterno di fascia.