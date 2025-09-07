Elmas si inventa un gol pazzesco con la Macedonia: quattro difensori provano a fermarlo, ma è inutile

Eljif Elmas è stato il grande protagonista della vittoria della Macedonia contro Liechtenstein nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il giocatore del Napoli ha messo a segno un gol a dir poco pazzesco.

È da poco tornato ad essere un nuovo giocatore del Napoli e Eljif Elmas festeggia questa suo ritorno al passato con un gol pazzesco messo a segno con la sua Nazionale della Macedonia del Nord. Nel corso della sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 Elmas, inserito con la sua Nazionale nel girone con Galles, Belgio, Kazakistan e Liechtenstein, ha fatto la differenza nel 5-0 finale con cui la Macedonia ha consolidato il primato nel gruppo con 11 punti.

Il video del suo gol è diventato immediatamente virale e mostra Elmas partire dalla fascia sinistra per poi iniziare una sorta di serpentina capace di sorprendere i suoi avversari i quali non sono riusciti a fermarlo. Elmas dalla linea di fondo supera avanza e supera due difensori avversari passandogli in mezzo per poi arrivare fino al limite dell'area dove un altro difensore tenta di fermarlo ma Elmas con una finta si porta la palla dal destro al piede sinistro e a questo punto allo stesso modo si beve anche l'ennesimo difensore che si è immolato per fermarlo.

Ogni tentativo però è letteralmente sprecato per i difensori di Liechtenstein che si fanno dribblare come birilli da Elmas che a quel punto si ritrova in area piccola con solo il portiere avversario da battere. A questo punto, nonostante il ritorno del terzo difensore precedentemente saltato, Elmas di sinistro riesce a mettere in rete un pallone che supera la linea lentamente senza lasciare scampo al portiere. È il gol che apre le marcature e di fatto dà il via alla festa del gol da parte della Macedonia.

Elmas festeggia con tutti i suoi compagni che gli corrono dietro per omaggiarlo al meglio. Per i tifosi del Napoli che hanno condiviso quel filmato si tratta già di "effetto Conte". Elmas sarà una pedina fondamentale per l'allenatore del Napoli durante questa stagione che ha bisogno di giocatori imprevedibili capaci di essere utilizzati anche in più posizioni. Insomma, in attesa di rivederlo in maglia azzurra Elmas ha dimostrato di essere già in gran forma per questo ritorno all'ombra del Vesuvio.