Stephan El Shaarawy comincia la sua seconda avventura alla Roma rendendosi protagonista fuori dal campo. Il calciatore italiano, tornato alla compagine giallorossa nell'ultima sessione di mercato invernale dopo la "ricca" parentesi in Cina, oggi ha infatti sventato il furto della sua automobile permettendo anche alla polizia di arrestare il ladro rincorso e braccato dallo stesso attaccante savonese.

Il malvivente, dopo aver rotto il finestrino avrebbe voluto rubare l’auto (una Porsche Cayenne) del giocatore rientrato un mese fa da Shanghai (dove ha giocato nell'ultimo anno), ma è stato notato dallo stesso El Sharaawy che dopo un breve inseguimento lo ha placcato riuscendo ad immobilizzarlo. L'attaccante ha così permesso ad alcuni agenti in borghese del commissariato Esposizione che si trovavano alle cinque del pomeriggio in via Sud Africa (Zona Eur) di intervenire per arrestare il malvivente, risultato poi essere un uomo di origine cilena pluripregiudicato già noto alle forze dell'ordine.

Il calciatore 28enne dunque, in attesa di fare il secondo esordio in maglia giallorossa nella prossima gara contro l'Udinese (non è stato convocato da Paulo Fonseca né per il match casalingo contro il Verona né per la trasferta in casa della Juventus, ma sarà a disposizione nell'incontro con i friulani in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Olimpico) dopo essersi allenato nel primo pomeriggio a Trigoria, dismessa la tuta da allenamento, ha dovuto comunque dare saggio della ritrovata condizione fisica, questa volta non per convincere Fonseca bensì per sventare il furto della sua auto e fermare il ladro.