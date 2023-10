El Shaarawy scoppia in lacrime dopo il gol al Monza: “È la rabbia di aver sentito voci non vere” Dopo il gol al Monza El Shaarawy non ha potuto trattenere il pianto: “Queste lacrime sono lo sfogo per una settimana un po’ pesante”

Lacrime di liberazione, di gioia per una vittoria conquistata all'ultimo secondo ma anche di commozione per un periodo sicuramente non facile. Stephan El Shaarawy è il grande eroe della Roma contro il Monza, sconfitta con il suo gol al 90′ dopo una partita difficile e che poteva riservare una brutta sorpresa.

Ma oltre al campo e a tre punti pesantissimi per tutta la classifica, c'è la reazione del giocatore che con il suo ingresso in campo ha cambiato tutto. Mourinho lo ha richiamato dalla partita all'ora di gioco e in meno di mezz'ora è diventato l'uomo più importante della partita. Dopo il gol El Shaarawy ha festeggiato con una corsa rabbiosa verso la sua curva e al triplice fischio dell'arbitro si è accasciato a terra, tirando un respiro di sollievo.

Poi è esploso in lacrime, consolato dai suoi compagni di squadra che gli hanno fatto da scudo in un momento complicato. Dietro il suo pianto si nascondono le difficoltà di un momento per lui delicato, nato dalle accuse di essere coinvolto nel caos scommesse, cadute immediatamente con la smentita della Procura.

"Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi emozioni come queste?" ha commentato El Shaarawy a DAZN subito dopo la partita spiegando perché si è commosso alla fine della partita: "Queste lacrime sono lo sfogo per una settimana un po’ pesante. È la rabbia di aver sentito voci non vere, sono sempre stato un professionista. Non ho mai pensato di mancare di rispetto al mio lavoro, alla mia passione e allo sport che amo".

Con il gol al Monza il giocatore proverà a mettersi alle spalle una settimana complicata e dalla sua parte ha il sostegno di tutta la Roma, intervenuta subito per difenderlo. Già prima dell'ingresso in campo i tifosi hanno manifestato in suo favore con un fortissimo applauso partito proprio quando lo speaker ha pronunciato il suo nome nella lettura delle formazioni.