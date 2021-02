Sebastián Abreu non si ferma mai. A 44 anni, il calciatore-allenatore uruguaiano ha firmato per il 30° club della sua carriera: El Loco giocherà per l'Athletic Club di São João del Rei, città dello stato del Minas Gerais del Brasile. L'ultima squadra dell'attaccante di Minas era il Boston River ma ora Sebas gareggerà nel campionato di Mineiro, uno degli stati che si gioca prima del Brasileirao. L'Athletic è appena stato promosso nella prima categoria statale e Abreu sarà solo giocatore e non agirà più nel doppio ruolo come nell'ultima esperienza. Abreu, secondo diversi media dell'America Latina, da qualche settimana si starebbe sottoponendo ad allenamenti molto duri per arrivare preparato a questa nuova sfida. Il contratto è stato stipulato questa settimana, in assenza della visita medica, e l'uruguagio verrà presentato nei prossimi giorni, andando a rimpinguare una carriera che ormai è entrata nel Guinness World Record e che ormai dura dalla stagione 1994. El Loco compirà 45 anni il prossimo 17 ottobre e non ha ancora perso la voglia di giocare.

Secondo l'allenatore del club, Fabio Mineiro, l'arrivo del calciatore non è una trovata di marketing ma è stata fatta per cercare di dare esperienza alla rosa: "Sono andato in Uruguay, lui sta molto bene fisicamente, si prende cura di se stesso. L'ho visto due partite lì nella prima divisione dell'Uruguay. È un ragazzo che è un esempio e porterà tanti guadagni. Aiuterà in campo, anche a questa età, se si adatta al profilo dell'Athletic. È molto professionale e aiuterà anche a far crescere il marchio dell'Athletic a livello internazionale".

Questi sono i 30 club della carriera di Abreu: Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River, Beitar, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Central, Aucas , Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Rio Branco de Vitória, Magallanes, Boston River e l'attuale Athletic Club di São João del Rei.