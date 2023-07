Effetto Messi al contrario a Miami: quando viene sostituito, il pubblico va via dallo stadio Dopo aver deliziato il pubblico con magie a ripetizione nel 4-0 dell’Inter Miami sull’Atlanta United, Leo Messi è stato sostituito nel secondo tempo: a quel punto sugli spalti è stato esodo biblico.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua la magia legata all'approdo di Leo Messi all'Inter Miami: il campione argentino è andato a segno – stavolta con una doppietta – anche nel secondo incontro del girone di Leagues Cup. Dopo la splendida punizione segnata al Cruz Azul al 93′, stanotte il 36enne di Rosario ha trascinato la squadra della Florida al 4-0 contro l'Atlanta United.

Due gol nel primo tempo, poi l'assist per la rete finale di Taylor nella ripresa: a quel punto sarebbe stato difficile aggiungere qualcos'altro a una sceneggiatura così spettacolare ed allora il tecnico Tata Martino ha pensato bene di preservare un po' la propria stella, risparmiandogli gli ultimi minuti del match, così da fargli avere anche la meritatissima standing ovation. Al minuto 78 l'ex CT dell'Argentina ha dunque richiamato Messi in panchina, rimpiazzandolo con Robbie Robinson.

Il pubblico che aveva riempito il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale si è alzato in piedi spellandosi le mani per il suo nuovo idolo, con la speranza che anche in campionato possa tirare fuori magie in sequenza, visto che l'Inter Miami è tristemente ultima nella Eastern Conference della Major League, lontanissima dalla zona playoff.

Tuttavia, finito il momento di hype legato al tributo per la Pulce, è cominciato un esodo biblico dagli spalti dello stadio, con migliaia di tifosi ad imboccare le uscite. Un video in time-lapse diventato virale ha evidenziato quanto è accaduto negli ultimi 10 minuti della partita.

Del resto l'impatto di Messi sulla realtà dell'Inter Miami è sotto gli occhi di tutti, numeri alla mano. Prima del suo arrivo, il club occupava mediamente solo 12.821 posti sui quasi 20mila di capienza dello stadio casalingo. Non solo sono aumentate le presenze sulle tribune, ma anche i follower sui social sono esplosi. L'Inter Miami aveva meno di un milione di follower su Instagram prima di ingaggiare il sette volte Pallone d'Oro, adesso è salito già a 4,5 milioni, diventando il club più seguito della MLS.