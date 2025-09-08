Eder Valencia è morto a 16 anni poco prima di realizzare il suo sogno: era stato ingaggiato in MLS

La comunità calcistica colombiana è sotto shock per la morte di Eder Smic Valencia, talento di appena 16 anni, morto in un incidente stradale a Guachené, vicino Cali, mentre era in vacanza nella sua terra natale in attesa di realizzare il suo grande sogno.

Il giovane attaccante era pronto a volare negli Stati Uniti questa settimana per firmare con i New York Red Bulls, dopo aver impressionato a febbraio durante la Bulls Cup Under 16, torneo che aveva attirato l'attenzione degli scout della Major League Soccer.

Secondo quanto riportano i media locali, Valencia era stato inserito anche nei piani della nazionale colombiana Under 17 per il campionato sudamericano del 2026. Il suo futuro sembrava già scritto, ma il destino lo ha stroncato prima del salto internazionale.

L'incidente si è verificato domenica mattina, quando un'autocisterna si è scontrata con diversi veicoli. Valencia viaggiava a bordo di un'auto grigia rimasta coinvolta nello schianto. Le autorità hanno aperto un'indagine per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

La notizia della morte è stata confermata dall'Academia Alemana Popayán (AAFP), il club che ne aveva accompagnato la crescita: "È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro giocatore Eder Smic Valencia Ambuila in un incidente stradale mentre era in vacanza a Guachené. Stiamo sostenendo la sua famiglia e onoreremo la sua memoria qui all'AAFP. Sarà per sempre nei nostri cuori".

Dopo l'annuncio, i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio da parte di tifosi, compagni di squadra ed esponenti del calcio colombiano. Un dolore collettivo per la perdita di un ragazzo che stava per realizzare il suo sogno e che il mondo del calcio colombiano ricorderà come uno dei talenti più promettenti della sua generazione.