Eder ha una nuova squadra. L'esperto attaccante brasiliano naturalizzato italiano, è pronto per un'avventura professionale con il San Paolo. Il club verdeoro attraverso i suoi profili social, ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex di Sampdoria e Inter reduce dall'esperienza in terra cinese con lo Jiangsu Suning. In Brasile Eder ritroverà Miranda con il quale ha già condiviso sia lo spogliatoio nerazzurro che quello del club asiatico.

Eder al San Paolo è ufficiale

La bandiera italiana in primo piano, e una panoramica dello stadio con a seguire il volo che porta in Brasile Eder. Così il San Paolo ha ufficializzato sui social l'ingaggio dell'esperto attaccante 34enne. Il calciatore che era finito nella lista dei svincolati dopo la parentesi con lo Jiangsu, club che ha poi cessato le sue attività, ha firmato con il Tricolor Paulista fino al 31 dicembre 2022. Grande entusiasmo al San Paolo per l'arrivo di un attaccante, che potrà mettere la sua esperienza al servizio della squadra. E nella squadra brasiliana, Eder ritroverà Miranda: i due hanno giocato insieme all'Inter e al Jiangsu Suning, dalla Cina, squadra che hanno difeso fino alla scorsa stagione. Oltre a questi due calciatori il San Paolo si è anche assicurato le prestazioni di Bruno Rodrigues, Orejuela per rinforzare la rosa.

Eder torna in Brasile, la carriera dell'attaccante

Il nome di Eder era tornato attuale anche in Italia nell'ultima sessione di mercato invernale, quando si era parlato di lui come di possibile occasione low-cost per la sua ex squadra Inter e non solo. Alla fine però il tutto si è chiuso con un nulla di fatto, con Eder che è rimasto senza squadra fino alle scorse ore. Ripartirà dal Brasile, ovvero il Paese in cui è cresciuto, e in cui ha collezionato 4 stagioni, al Criciuma. Poi sono arrivate le esperienze con Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Inter. Un rendimento che gli ha permesso di conquistare anche la maglia della Nazionale italiana, dopo la naturalizzazione.