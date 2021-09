È morto Roger Hunt, leggenda del Liverpool: nel ’66 vinse la coppa del mondo con l’Inghilterra Roger Hunt è morto all’età di 83 anni. Nel 1966 fu uno dei grandi protagonisti dell’unica Coppa del Mondo vinta dall’Inghilterra di Sir Alf Ramsey nella sua storia. Hunt è stato soprattutto una leggenda del Liverpool con cui si è distinto come secondo miglior marcatore di sempre del club alle spalle di Ian Rush.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roger Hunt è morto all'età di 83 anni. È stato uno dei pilastri dell'Inghilterra di Sir Alf Ramsey che ha vinto la prima e unica Coppa del Mondo dell'Inghilterra nel '66, giocando in attacco al fianco di Sir Geoff Hurst. Per il calcio inglese la figura di Hunt è sempre stata di grande rilevanza, soprattutto nel Liverpool. Hunt è infatti ancora oggi il secondo miglior marcatore della storia dei Reds. Il suo totale di 285 gol con il Liverpool ha rappresentato un record fino a quando Ian Rush lo ha superato nel 1992.

Tuttavia, come ricorda anche lo stesso club inglese attraverso un comunicato pubblico sul proprio sito ufficiale, nessun giocatore ha mai segnato più gol in campionato per il Liverpool dei 244 di Hunt. Una figura di spicco del calcio inglese che dopo la sua morte resta soltanto con tre superstiti della squadra che riuscì a vincere la Coppa del Mondo nel 1966: Bobby Charlton, George Cohen e Geoff Hurst. "Sir Roger”, come veniva affettuosamente chiamato dai suoi tifosi, nel 2000 fu anche insignito di un'onorificenza importante come il Mbe (Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico). Nel 2006 fu anche inserito nella Hall of Fame del calcio inglese.

"I pensieri di tutti al Liverpool sono con la famiglia e gli amici di Roger in questo momento triste e difficile" scrive il club attraverso i propri canali ufficiali. Alla vigilia della sfida di Champions di questa sera sul campo del Porto, anche il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, ha voluto ricordare Hunt: "Roger non è stato secondo a nessuno nella storia della nostra società – ha detto – Purtroppo oggi succede troppo spesso di dire addio a giganti che hanno fatto la storia del Liverpool". La società ha voluto ricordare Hunt con un lungo comunicato in cui ripercorre tutta la carriera, i numeri e i successi ottenuti dal "Sir Roger" correlando il testo con diverse foto di Hunt in azione sul terreno di gioco dei Reds.