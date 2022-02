È morto Maurizio Zamparini, l’ex presidente del Palermo aveva 80 anni All’età di 80 anni è morto Maurizio Zamparini, l’ex presidente di Venezia e Palermo è venuto a mancare la scorsa notte all’ospedale di Cotignola.

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia colpisce tutto il mondo del calcio. All'età di 80 anni è morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del Venezia. I rosanero negli anni della sua presidenza passarono dalla Serie B alla lotta per un posto in Champions. Uomo vulcanico, imprenditore di successo Zamparini nei mesi scorsi aveva subito il dramma peggiore per ogni genitore, perché aveva perso il figlio più piccolo, Armando, che aveva 23 anni.

Classe 1941, Zamparini è stato un imprenditore con interessi in vari settori, da quello commerciale a quello immobiliare, che ha avuto una grande popolarità grazie al suo ingresso nel mondo del calcio. Negli anni '80 rilevò il Venezia, che era in Serie C e dopo decenni, nel 1997, i lagunari sono tornati in Serie A. Poi dopo aver ceduto il Venezia Zamparini ed ha acquistato il Palermo, era il 2002, un momento importante per il club siciliano. Perché in quel momento cambia la storia di quel club che in pochi anni diventa uno dei principali del campionato italiano. Da quel Palermo sono passati tanti calciatori che hanno spiccato il volo verso una grande carriera, e che hanno vinto il Mondiale come Luca Toni, Barzagli e Zaccardo, ma anche Cavani e Dybala. Zamparini è stato noto anche per essere un presidente ‘mangia-allenatori', in una stagione ne cambiò addirittura otto (sette esonerati) con il Palermo, e in totale con le sue squadre ha avuto 66 allenatori in 32 anni. L'imprenditore friulano quattro anni fa ha poi lasciato il mondo del calcio.

Zamparini lo scorso dicembre era stato ricoverato all'ospedale di Udine, dove era stato operato per peritonite, e a causa di problemi durante l'operazione aveva trascorso qualche giorno in terapia intensiva. Ma dopo pochi giorni era tornato a casa, perché le sue condizioni erano buone. L'ex presidente del Palermo e del Venezia però ha avuto ulteriori problemi nei giorni scorsi e per questo è stato ricoverato all'ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove è mancato la scorsa notte. Nei mesi scorsi Zamparini aveva sofferto tanto a causa della morte del figlio più giovane, Armando, morto improvvisamente a Londra.