È guerra tra la FIFA e la Uefa: no alla Nations League Euro-Sudamericana La FIFA è pronta a bloccare la creazione della Nations League ampliata anche alle nazionali sudamericane portata avanti congiuntamente dalla Uefa e dalla Conmebol. La guerra sulla congestione del calendario del calcio internazionale si fa sempre più aspra.

A cura di Michele Mazzeo

La proposta di Uefa e Conmebol di una Nations League ampliata con l'ingresso delle squadre sudamericane a partire dal 2024 aveva sorpreso tutti. Fifa compresa. Le federazione europea e quella sudamericana infatti hanno preso questa iniziativa (che il vicepresidente dell'Uefa Boniek ha dato per certa) prendendo alla sprovvista il massimo ente di governo del calcio mondiale che adesso, spinta dalle altre federazioni continentali (in particolare da quella asiatica e da quella dell'America settentrionale e centrale), è pronta a bloccare sul nascere il nuovo torneo.

A tal proposito infatti le 211 federazioni nazionali sotto l'egida della Fifa sono state convocate per un vertice virtuale che si terrà nei prossimi giorni. La Federazione internazionale vuole stroncare la creazione di questa nuova competizione che da un lato trasformerebbe quello nato come un torneo amichevole in una sorta di Superlega per squadre nazionali (un vero e proprio paradosso per la Uefa) e dall'altro andrebbe a congestionare ulteriormente il già saturo calendario internazionale.

L'alleanza tra Uefa e Conmebol (già avviata con la creazione della "Finalissima" che vedrà l'Italia campione d'Europa affrontare l'Argentina vincitrice della Copa America) e la creazione di una nuova competizione intercontinentale, oltre a creare una netta spaccatura del calcio internazionale, ridurrebbe drasticamente le possibilità di raggiungere un'intesa sulle principali questioni sul tavolo della Fifa come la riforma del calendario globale e alcune iniziative portate avanti dall'ente di governo del calcio mondiale come la Coppa del Mondo ogni due anni.

Questi sembrano essere i principali motivi per i quali la Fifa, come rivelato dal quotidiano britannico Daily Mail, è pronta a bloccare sul nascere la Nations League Euro-Sudamericana, in quella che ha tutta l'aria di essere una vera e propria dichiarazione di guerra contro la Uefa e la Conmebol e il loro tentativo di guadagnare ulteriore spazio nella scena del calcio internazionale.