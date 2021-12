Ufficiale, Italia-Argentina si giocherà il 1 giugno 2022: scelto lo stadio della “Finalissima” I campioni d’Europa dell’Italia sfideranno quelli del Sudamerica dell’Argentina nella Finalissima, un’intrigante sfida secca che mette in palio un nuovo prestigioso torneo.

A cura di Marco Beltrami

Una sfida intrigante con un nome molto particolare. Stiamo parlando della "Finalissima", ovvero l'incontro tra i campioni d'Europa dell'Italia e quelli del Sudamerica, l'Argentina di Leo Messi. Un confronto intrigante, che dà il la a quello che è a tutti gli effetti un nuovo appuntamento, con una serie di eventi a corredo. Un match attesissimo che si disputerà il 1 giugno 2022 in una cornice che evoca nella mente di tutti gli appassionati azzurri dolci ricordi.

In una nota ufficiale dunque le due federazioni, quella europea e quella sudamericana ovvero l'UEFA e la CONMEBOL, hanno dunque ufficializzato data e location di Italia-Argentina. Appuntamento a Londra, e in particolare a Wembley, ovvero lo stadio che ha ospitato l'ultima indimenticabile finale di Euro 2020 vinta dagli azzurri ai calci di rigore sui padroni di casa dell'Inghilterra. La sfida decreterà quella che è la squadra più forte dei due continenti, per un'intesa (Memorandum of Understanding (MoU)) che è stato rinnovato ed esteso fino al 30 giugno 2028.

Un protocollo d'intesa quello tra UEFA e CONMEBOL che prevede anche altri eventi, e la potenziale organizzazione di nuovi appuntamenti. Grande soddisfazione da parte del presidente UEFA Ceferin: "Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo memorandum d'intesa. Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo memorandum d'intesa".

La speranza è che l'Italia arrivi alla partita con l'Argentina con la testa libera e con la qualificazione ai Mondiali in pugno. Infatti gli azzurri di Mancini dovranno scendere in campo nei playoff, prima con la Macedonia del Nord, il 25 marzo e poi eventualmente contro la vincente di Portogallo Turchia il 29 marzo.