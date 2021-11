Dzeko non rischia e salta Bosnia-Finlandia, l’Inter sorride in vista del Napoli: “Non sono pronto” Edin Dzeko ha annunciato il forfait per la sfida di qualificazione mondiale contro la Finlandia di oggi. Il problema muscolare accusato non è ancora smaltito.

A cura di Vito Lamorte

La Bosnia dovrà fare a meno di Edin Dzeko nella gara con la Finlandia. L'attaccante dell'Inter, uscito acciaccato dal derby di Milano, non ha recuperato dal problema muscolare alla coscia sinistra e non sarà a disposizione della sua nazionale per la penultima gara del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Il centravanti nerazzurro ha alzato bianca nonostante i tentativi di recuperare in extremis dal risentimento muscolare che lo aveva visto uscire anzitempo dalla sfida contro il Milan nell'ultimo turno di campionato. Dzek0 ha svolto un lavoro differenziato e delle sedute fisioterapiche svolte nel ritiro della sua nazionale ma questo non è bastata al CT Petev per averlo a disposizione nemmeno per pochi minuti: lo staff ha deciso di non rischiarlo e potrebbe essere fuori causa anche in vista della successiva sfida contro l’Ucraina.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Edin Dzeko sui suoi profili social che, ha tenuto a sottolineare, i tentativi nonostante fatti per recuperare fino all'ultimo secondo ma non sarà a disposizione per la prima sfida di oggi e probabilmente anche per quella contro l'Ucraina di martedì, che si giocheranno entrambe a Zenica: "Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell'equipe medica, abbiamo comunque fallito per essere pronti per la partita contro la Finlandia. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo tutte le forze che hanno per raggiungere un risultato favorevole. Invito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo per la vittoria. Possiamo farlo insieme! Ti amo BiH".

Dopo le buone notizie arrivate sulla situazione di Vidal, l'Inter riceve in maniera positiva la notizia di non rischiare Dzeko in vista delle sfide importanti in campionato e in Champions League contro Napoli e Shakthar Donetsk.