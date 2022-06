Dybala resta fuori dalle formazioni ufficiali di Italia-Argentina: c’è stato un errore Un piccolo giallo e una sorpresa a pochi istanti da Italia-Argentina: la Joya, inizialmente indicata nell’undici schierato dal ct Scaloni, è stata sostituita all’ultimo momento. Cosa è successo?

Non c'è Paulo Dybala nella formazione ufficiale dell'Argentina che sfida l'Italia nella Finalissima 2022 nel Wembley Stadium di Londra. Di fronte ci sono la vincitrice della Copa America e la detentrice degli Europei, si affrontano in un match che ha valore di una sorta di Supercoppa intercontinentale per nazionali. Un piccolo giallo e una sorpresa capita subito: la Joya, inizialmente indicata nell'undici schierato dal ct Scaloni, è stata sostituita all'ultimo momento da Giovani Lo Celso.

Cosa è successo? Sulla versione spagnola del sito della Uefa, tra le fila dell'Albiceleste figurava l'ex calciatore della Juventus ma si è trattato di un errore. È stata la stessa federazione sudamericana a indicare che in realtà in campo c'è il centrocampista del Villarreal (in prestito dal Tottenham) mentre l'ex bianconero è inizialmente in panchina. Il motivo della scelta? Considerato il tridente composto da Di Maria, Messi e Lautaro Martinez, l'inserimento di Dybala avrebbe sbilanciato troppo la squadra, di qui la decisione da parte del commissario tecnico di schierare un calciatore dalle caratteristiche differenti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct: Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct: Scaloni.

Italia e Argentina sono arrivate alla sfida con opposte motivazioni: gli Azzurri sono fuori dai Mondiali in Qatar e – come annunciato dallo stesso Mancini – dopo la gara di Wembley avvieranno l'ennesima rifondazione per provare a riaprire un ciclo; quanto all'Albiceleste, il match contro la selezione tricolore rappresenta una sorta di gara di avvicinamento graduale all'appuntamento invernale della Coppa del Mondo.

Momento toccante prima del fischio d'inizio: la consegna di un premio speciale alla carriera consegnato a Giorgio Chiellini: il capitano della Nazionale è all'ultima presenza con la maglia della Nazionale, la alscerà dopo aver messo la parola fine anche alla sua esperienza in Serie A con la Juventus. Cosa farà? Continuerà a giocare ma lo farà dall'altra parte del mondo, nella Major League americana.