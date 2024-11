video suggerito

Dura squalifica per Clotet, l'allenatore della Triestina aveva aggredito un suo giocatore in campo Il tecnico spagnolo della Triestina non era stato né ammonito né squalificato per aver strattonato in modo energico a bordo campo il calciatore Krollis. Sia Clotet che l'attaccante lettone hanno subito tre giornate di squalifica.

A cura di Alessio Morra

Triestina-Giana Erminio è diventata nota in ogni angolo del mondo, perché durante la partita il tecnico degli alabardati Pep Clotet ha strattonato con estrema vigoria l'attaccante Raymonds Krollis, all'uscita dal campo. Il giocatore lettone era stato espulso per un fallo di reazione. Il giudice sportivo ha inflitto a entrambi tre giornate di squalifica.

Krollis espulso, Clotet si infuria

Cosa era successo al Nereo Rocco di Trieste? L'attaccante Krollis dopo un contrasto con un avversario perde la testa e reagisce in modo violento. Il contatto c'era assolutamente, ma non era così violento. Rosso diretto. Il giocatore esce dal campo e trova sul suo percorso l'allenatore che è furibondo e lo prende per la collottola. La reazione è virulenta. Le parole che volano non sono certe eleganti. Clotet non viene sanzionato dal direttore di gara, la partita prosegue e la Triestina perde 1-0 in casa proprio nei minuti finali.

Squalifcati sia Krollis che Clotet

Il giudice sportivo di Serie C Stefano Palazzi, ex procuratore federale, ha sanzionato entrambi. Sia Krollis che Clotet hanno ricevuto tre giornate di squalifica, naturalmente con motivazioni differenti. Il calciatore è stato punito perché: "Ha tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza della nuca".

Le motivazioni della squalifica di Pep Clotet

Mentre l'ex allenatore di Brescia e Spal ha subito tre turni di stop per aver tenuto una condotta non corretta, offensiva e ingiuriosa nei confronti di un suo calciatore: "A seguito della sua espulsione, mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze".

Il tecnico così salterà le prossime tre partite. Clotet è stato confermato dalla società, nonostante la pessima posizione di classifica, mentre l'allenatore giramondo aveva perdonato Krollis e aveva annunciato che sarebbe tornato in gruppo.