Dumfries all’Inter, è ufficiale: i dettagli dell’operazione Denzel Dumfries è un nuovo calciatore dell’Inter: adesso è ufficiale. L’esterno olandese era arrivato a Milano nei giorni scorsi e dopo aver svolto le visite mediche e messo a posto tutta la documentazione è arrivata la nota del club nerazzurro: l’ex PSV ha firmato un contratto fino al 2025 con un ingaggio da 2,5 milioni a stagione.

A cura di Vito Lamorte

Denzel Dumfries è un nuovo calciatore dell'Inter. L'esterno olandese è un nuovo calciatore della rosa di Simone Inzaghi e così i nerazzurri riescono a portare a casa uno degli obiettivi di inizio mercato: il calciatore del PSV Eindhoven è sempre stato la prima scelta per Beppe Marotta e Piero Ausilio e dopo un grande lavoro il classe 1996 è approdato a Milano per 12,5 milioni di euro più bonus. Dumfries si è messo in mostra a EURO 2020 sia per le sue doti fisiche che per le due reti che ha segnato nel girone: il calciatore di Rotterdam ha firmato un contratto con il club di viale della Liberazione fino al 30 giugno 2025 con un ingaggio che dovrebbe toccare i 2,5 milioni di euro a stagione.

Ai microfoni di Inter TV il calciatore olandese ha raccontato le sue sensazioni dopo la firma con l'Inter: "È una sensazione bellissima, sono felicissimo di arrivare nella squadra campione d'Italia. è una grandissima opportunità per me, sono davvero contento. Riguardo alle mie caratteristiche sono ovviamente un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l'Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio".

Dumfries oggi era all'U-Power Stadium di Monza per vedere la gara che i compagni hanno vinto per 3-0 sulla Dinamo Kiev: un bel banco di prova per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo i dispiaceri sul mercato sta mettendo a posto tutti i meccanismi in vista dell'inizio della stagione 2021-2022. Non è da escludere che contro il Genoa a San Siro Dumfries possa essere utilizzato dal tecnico nerazzurro, che lo ha fortemente voluto.

Il comunicato dell'Inter

La nota ufficiale del club nerazzurro per l'acquisto di Dumfries dal PSV: "FC Internazionale Milano comunica che Denzel Dumfries è un nuovo calciatore nerazzurro: l'esterno olandese classe 1996 arriva dal PSV a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025".