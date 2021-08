Arriva il nulla osta della Roma e Dzeko gioca con la Dinamo Kiev: si presenta all’Inter con un gol Nelle scorse ore è arrivato il nulla osta da parte della Roma che ha permesso all’Inter di schierare Edin Dzeko nonostante il suo acquisto non sia stato ancora ufficializzato: il nuovo centravanti si è presentato alla sua nuova squadra con un gol nell’ultima amichevole della pre-season della squadra di Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

Edin Dzeko si è presentato al mondo Inter nel miglior modo possibile: l'attaccante bosniaco ha firmato la rete del 3-0 nella gara amichevole che la squadra nerazzurra ha giocato contro la Dinamo Kiev, ultimo impegno prima dell'esordio in Serie A del 21 agosto contro il Genoa. Da qualche giorno l'ex attaccante della Roma è a Milano e si è allenato individualmente ad Appiano gentile ma a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro gli ucraini si è sbloccato anche l'ultimo dettaglio che impediva la chiusura totale del trasferimento: era rimasto in sospeso l'ingaggio del mese di luglio e il bosniaco prenderà 300 mila euro per il mese che la Roma gli deve, invece di 600. È arrivato anche lo scambio documenti fra i legali di Dzeko e la Roma, con il conseguente nulla osta che ha di fatto liberato il giocatore. In pratica il nuovo numero 9 dell'Inter ha rinunciato alla metà di quanto gli spettava pur di sbloccare il trasferimento ed essere in campo già contro gli ucraini. L'affare era già stato definito tra i due club, visto che c'erano state già le visite mediche e la seduta individuale ad Appiano Gentile ma mancava un tassello per l'ok definitivo.

Nemmeno il tempo di annunciarlo ufficialmente che è finito nella distinta consegnata agli arbitri per la sfida di Monza: nessuno si aspettava di vedere Dzeko già vestito di nerazzurro oggi ma il classe 1986 è sceso in campo per 45′ nella gara contro la Dinamo Kiev e ha regalato alla squadra di Simone Inzaghi la rete del raddoppio e diverse giocate interessanti. Se nel primo gol, firmato da Barella dopo un'azione che ha visto tre colpi di tacco negli ultimi quattro tocchi, ha messo solo lo zampino; Edin ha siglato il raddoppio saltando in dribbling Buschan e appoggiando la palla in rete a porta vuota.

Con Alexis Sanchez infortunato e Lautaro Martinez squalificato, proprio Edin Dzeko potrebbe essere titolare all'esordio stagionale in Serie A tra una settimana. In attesa di altre novità dal mercato.