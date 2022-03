Due turisti argentini scambiati per tifosi della Lazio: aggressione senza senso a Cagliari Vicenda surreale, che c’entra poco con il tifo e lo sport: due turisti argentini sono stati aggrediti a Cagliari perché sono stati scambiati per supporter della Lazio.

Cagliari-Lazio si è conclusa con la vittoria roboante della squadra di Maurizio Sarri per 3-0. I biancocelesti vogliono dimostrare tutto il loro valore dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Porto e nella volata per la corsa all'ultimo posto Champions hanno intenzione di recitare un ruolo da protagonista. La quarta posizione dista 4 punti ma alcune delle concorrenti devono ancora giocare. Sarà un rush finale tutto da vivere.

L'anticipo serale del sabato, però, non fa parlare di sé solo per i record di Ciro Immobile e per la prestazione super di Luis Alberto ma per alcuni episodi di violenza che si sono presi la scena prima e dopo la sfida dell'Unipol Domus del capoluogo sardo.

Nel pomeriggio di sabato, nella zona centrale della città due turisti provenienti dall'Argentina sono stati scambiati per supporter della squadra capitolina e sono stati aggrediti con calci, schiaffi e pugni da un gruppo di tifosi del Cagliari. Una vicenda surreale. Alcune persone presenti in piazza Deffenu hanno chiamato subito le forze dell'ordine e sono in corso le indagini per individuare i colpevoli.

Uno dei due argentini è finito in ospedale ma è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. La violenza è stata protagonista anche dopo la partita: due tifosi della Lazio sono venuti a contatto con altrettanti tifosi del Cagliari nella zona di via Sassari a notte inoltrata e dopo essersi rivolti insulti le due fazioni sono arrivate alle mani. Anche in questa situazione sono intervenute le forze dell'ordine e i tifosi sono fuggiti.

In occasione di Cagliari-Lazio la situazione era diventata calda già dal primo pomeriggio, ma non è la prima volta che si verificano scontri ed episodi di violenza nel capoluogo sardo. La città era già protagonista due settimane fa del caldo post partita quando alla Unipol Domus era di scena il Napoli contro la squadra rossoblù: in quel caso i tifosi di casa cercarono di invadere il settore ospiti.