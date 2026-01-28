Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: “Ricoverati con ferite non gravi”

Il Chelsea ha confermato che due tifosi sono stati feriti a Napoli la sera precedente della partita di Champions League. Il comunicato del club inglese: “La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera, due tifosi sono ricoverati in ospedale con ferite non gravi”.

Tensione alta per Napoli-Chelsea. ​Il club inglese ha confermato il ferimento di due tifosi nella notte precedente all'ultima partita della League Phase della Champions League, che vedrà di fronte le squadre di Conte e Rosenior allo stadio Maradona. Entrambi i supporter dei Blues sono stati ricoverati con ‘ferite non gravi'.

Questa la nota ufficiale della squadra londinese sui suoi profili social: "La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale con ferite non gravi. II club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita".

In base alle prime ricostruzioni, un gruppo di tifosi inglesi si stavano recando in un pub quando sono stati affrontati da ultras del Napoli e nel corso della rissa sono stati usati coltelli: uno dei supporter del Chelsea è stato accoltellato ma non è ferito in maniera grave.

Leggi anche Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League: i risultati con cui passa col Chelsea

Nelle prossime ore si avranno notizie più chiare ma, alla vigilia del match, non c'erano state avvisaglie in merito a questo tipo di situazioni tra le due tifoserie.

Non ci sono scontri precedenti tra tifoserie di Napoli e Chelsea

Napoli e Chelsea si sono affrontate solo una volta in competizioni ufficiali: erano gli ottavi di finale di Champions League 2011/2012 (3-1 per il Napoli all'andata in casa, 4-1 per il Chelsea al ritorno a Londra). In quell'occasione non risultano episodi significativi di scontri o violenze tra le due tifoserie.

Il club di Londra ha nel comunicato ufficiale, oltre a confermare l'incidente e il ferimento di due tifosi, ha invitato i propri tifosi a "usare estrema cautela" in città e a non girare da soli, evitando di mostrare colori sociali prima della partita. A Napoli dovrebbero arrivare circa 2000 tifosi dei Blues per la partita.