Due giocatori squalificati a vita per aver scommesso sulle proprie partite: pugno durissimo della MLS

La Major League Soccer ha radiato Derrick Jones e Yaw Yeboah dopo aver scoperto che avevano scommesso su gare del campionato, incluse partite delle loro squadre.

La Major League Soccer ha inflitto la squalifica a vita agli ex calciatori Derrick Jones e Yaw Yeboah dopo aver accertato che avevano effettuato scommesse su partite del campionato, comprese gare che coinvolgevano le loro stesse squadre.

L’indagine della lega è partita nell’ottobre 2025, quando alcuni partner incaricati di monitorare l’integrità delle competizioni hanno segnalato movimenti sospetti nelle giocate. La MLS ha quindi affidato a uno studio legale indipendente un’inchiesta approfondita, dalla quale è emerso che entrambi i giocatori avevano puntato in modo sistematico su eventi calcistici durante le stagioni 2024 e 2025.

Scommesse sulle proprie partite: due giocatori MLS squalificati a vita

La Major League Soccer ha radiato Derrick Jones e Yaw Yeboah dopo aver scoperto che avevano scommesso su gare del campionato, incluse partite delle loro squadre. L’indagine ha rivelato puntate anche su un cartellino giallo dello stesso Jones, facendo scattare la squalifica a vita per violazione delle regole sull’integrità sportiva.

Leggi anche Quando Usa e Iran si affrontarono ai Mondiali del 1998 tra tensioni politiche e messaggi di pace

Tra gli episodi più discussi c’è una scommessa relativa a una partita del 19 ottobre 2024 tra il Columbus Crew e i New York Red Bulls. In quell’occasione i due avrebbero puntato sul fatto che Jones ricevesse un cartellino giallo, cosa poi effettivamente accaduta al minuto 35 di gioco. Secondo la lega, i calciatori potrebbero aver condiviso informazioni riservate con altri scommettitori sulla possibilità dell’ammonizione.

La MLS ha precisato di non aver trovato prove che queste attività abbiano alterato il risultato delle partite. Nonostante ciò, il commissario Don Garber ha ribadito la linea dura della lega contro il gioco d’azzardo legato alle competizioni, sottolineando l’impegno nel proteggere l’integrità del campionato e nel rafforzare i programmi educativi per i giocatori.