Due calciatori della Francia incontrano un tifoso di 100 anni, il video è tenerissimo

All’allenamento della Francia era presente anche un uomo di quasi 101 anni. Quel tifoso centenario ha incontrato Malo Gusto e Cherki, che lo hanno festeggiato mostrando sincero affetto.

La Francia è a un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra guidata da Deschamps può chiudere i giochi già nella partita con l’Ucraina. Alla vigilia di questa sfida a Clairefontaine si è presentato un uomo, un tifoso, che ha rubato la scena e che ha avuto modo di fare due chiacchiere anche con due calciatori Cherki e Malo Gusto, che hanno conversato con questo signore che sta per compiere 101 anni. Il video della chiacchierata è stato postato dalla federazione transalpina e non ha lasciato indifferenti.

Cherki e Malo Gusto incontrano un tifoso di quasi 101 anni

Il video postato su tutti canali della FFF (Federazione Francese di Calcio) ha spopolato. Ryan Cherki, passato la scorsa estate al Manchester City, esordisce dicendo: “È straordinario. Ho incontrato una persona tra un mese compirà 101 anni”. Questa persona si chiama Petit, ed ha avuto modo di conoscere Cherki e Malo Gusto che con affetto hanno chiacchierato con quell’uomo che ha lasciato senza parole il laterale del Chelsea: "È incredibile, senza precedenti”.

Il signor Petit c'era quando la Francia si allenò a Clairefontaine la prima volta

Il signor Petit, omonimo di un calciatore campione del mondo nel 1998, è stato anche arbitro e lo ha fatto molto lungo. L’uomo, anzi il centenario ha mostrato la sua gioia ed ha ricordato di aver assistito al primo allenamento nel centro tecnico federale di Clairefontaine, che venne ideato a metà degli anni ’70 e vide la luce negli anni ’80: “Ho visto Clairefontaine in costruzione”. Questo video ha fatto incetta di like e commenti, non poteva essere altrimenti nel vedere un uomo che vive da più di un secolo e che ha avuto la possibilità di incontrare anche i calciatori della nazionale