Roma-Juventus è il posticipo della domenica della 2a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 per il big match tra la squadra di Paulo Fonseca reduce dalla sconfitta a tavolino contro il Verona per il caso Diawara, e quella di Pirlo che ha esordito con il successo contro la Sampdoria.I bianconeri vogliono bissare il successo esterno della scorsa stagione, anche se sono stati poi sconfitti dai giallorossi al ritorno tra le mura amiche. Occhi puntati su Edin Dzeko che è stato ad un passo dalla Juventus pochi giorni fa: possibile sfida a distanza con Morata, l'ultimo arrivato in casa Juve. Roma-Juve sarà trasmessa in TV su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Roma-Juventus, dove vederla in TV

Roma-Juventus sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 per gli abbonati all'emittente satellitare che potranno collegarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (201, 202, 240, 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre). Ampio pre-partita a partire dalle 19.45 con interviste e studio sia nel corso dell'intervallo con l'analisi dei possibili episodi da moviola, e nel lungo post-gara.

La diretta streaming di Roma-Juventus

Tifosi e appassionati potranno seguire anche Roma-Juventus in diretta streaming. Come? Collegandosi all'app SkyGo disponibile per gli abbonati a Sky sia su dispositivi portatili che computer. Per chi non fosse abbonato all'emittente satellitare e volesse vedere il posticipo domenicale sulla propria Smart Tv, sarà possibile sfruttare il servizio on-line NOW Tv, pagando il singolo biglietto.