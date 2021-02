Inter-Lazio è il match valido per la 22a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi, si giocherà domenica 14 febbraio allo stadio Meazza di Milano con fischio d'inizio alle ore 20:45. Le due squadre si affronteranno dopo aver vinto gli ultimi rispettivi incontri, rispettivamente, contro Fiorentina e Cagliari. All'andata, allo stadio Olimpico, la partita terminò con il punteggio di 1-1 in virtù dei gol di Milinkovic-Savic e Lautaro Martinez.

Gara molto polemica e discussa per via di due espulsioni: Sensi per i nerazzurri e di Immobile per i biancocelesti dopo lo scontro con Vidal. Gara che vuol dire molto per la classifica delle due squadre. L'Inter continua ad andare a caccia di un Milan sempre più capolista, mentre la Lazio, dopo aver agganciato la Roma al quarto posto, vorrebbe continuare la sua scalata verso le zone alte della classifica di Serie A.

Inter-Lazio, dove vederla in TV

Il match tra Inter e Lazio, sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma satelittare di Sky. La partita sarà disponibile al canale Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) La sfida del Meazza di Milano, valida per il 22° turno di Serie A, con calcio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 14 febbraio, sarà visibile solo a pagamento, criptata per tutti i non abbonati.

La diretta streaming di Inter-Lazio

Per tutti coloro i quali non possano usufruire della cronaca in diretta ed in esclusiva sui canali televisivi di Sky, Inter-Lazio sarà usufruibile anche online. Per la diretta streaming sul web ci si deve avvalere dell'applicazione di Sky, ovvero Sky Go, per poterla vedere sui propri pc o Macbook. Ma c'è anche la possibilità di seguire la partita attraverso dispositivi mobile, smartphone e tablet. Servirà però sempre essere abbonati al servizio a pagamento. Inoltre il match sarà trasmesso in streaming anche su Now Tv, il servizio di on demand di Sky che consente di acquistare uno dei pacchetti proposti sulla Serie A.