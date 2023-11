Dove vedere Grecia-Francia in TV, le partite delle Qualificazioni agli Europei 2024 in programma oggi La Francia scende in campo per l’ultima partita delle qualificazioni per EURO 2024 contro la Grecia: la nazionale di Deschamps è già qualificata e sarà di scena il 21 novembre 2023 alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Si scende in campo per l'ultima giornata di gare per le qualificazioni a EURO 2024. Nel programma di martedì 21 novembre 2023 la Francia sarà ospite delle Grecia alla OPAP Arena di Atene con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky.

La squadra di Didier Deschamps dopo aver sommerso di gol Gibilterra (14-0) scenderà in campo per l'ultima partita dell'anno e farà qualche rotazione per provare anche altri giocatori, oltre ai titolari. Nel gruppo B, quello dominato dalla Francia, oltre ai transalpini anche l'Olanda ha già strappato il pass per gli Europei: gli Oranje di Koeman saranno ospiti di Gibilterra nell'ultimo turno.

Nel gruppo D è in palio il secondo posto alle spalle della Turchia: se lo giocano Croazia e Galles, che scenderanno in campo rispettivamente contro Armenia e Turchia. Modric & co hanno due punti in più dei gallesi ma non faranno calcoli e scenderanno in campo per fare bottino pieno al Maksimir di Zagabria.

Nel girone I Romania e Svizzera sono già qualificare e scenderanno in campo per decidere la prima posizione del raggruppamento: si affrontano alla National Arena di Bucarest. A completare il programma Andorra-Israele e Kosovo-Bielorussia.

Grecia-Francia, dove vederla in TV e in streaming

La Francia gioca contro la Grecia per l'ultima sfida delle qualificazione per gli Europei e con il pass per la Germania già in tasca. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV da Sky, con canale di riferimento Sky Sport (252 del satellite). Telecronaca di Andrea Marinozzi. Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno, ovvero Andorra-Israele, Croazia-Armenia, Galles-Turchia, Gibilterra-Olanda, Kosovo-Bielorussia e Romania-Svizzera saranno trasmesse su Sky Sport Calcio a partire dalle 20:45 con Diretta Gol Euro 2024. Nella programmazione è inserita anche l'amichevole Austria-Germania, che si gioca allo stesso orario.

Le gare di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmesse anche in diretta streaming per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra possibilità è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di martedì 21 novembre 2023 valido per le qualificazioni a Euro 2024.