La Francia vince 7-0 all’intervallo, ma a Deschamps non basta: vuole massacrare Gibilterra Il video del discorso di Didier Deschamps nell’intervallo di Francia-Gibilterra spiega come intenda lo sport il Ct transalpino: “Ragazzi, potete fare il record di gol”.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato scorso la Francia ha distrutto Gibilterra 14-0 in un match di qualificazioni per i prossimi Europei: all'Allianz Riviera di Nizza sono andati a segno addirittura dieci giocatori diversi. Mbappé è stato autore di una tripletta, Giroud è andato in rete due volte. Il match è diventato una carneficina dopo l'espulsione del difensore di Gibilterra Ethan Santos al 18′. In quel momento i Bleus erano già avanti 3-0, poi il primo tempo si è concluso sul pungeggio di 7-0. Si pensava che – visto il risultato già grasso e mortificante per gli avversari – gli uomini di Didier Deschamps avrebbero potuto frenare nella ripresa, ma ci ha pensato lo stesso Ct francese con un discorso nell'intervallo a dettare la linea: bisognava puntare all'annientamento di Gibilterra nei secondi 45 minuti.

Il tabellone col risultato finale di Francia-Gibilterra a Nizza

Nessun tono alto, nessun pugno battuto sul tavolo, ma parole pronunciate con cinica calma, guardando negli occhi i suoi giocatori: "Pieni voti per il primo tempo, ragazzi. Facciamo più o meno la stessa cosa nel secondo. Manteniamo le cose più semplici possibile e ogni volta che possiamo segniamo. È 7-0, ma non ci sono limiti. Voglio la stessa determinazione da parte di tutti. Il record è 10-0, per curiosità, potreste batterlo. Non trattenetevi, ragazzi".

Deschamps è da 11 anni sulla panchina della Francia, è stato campione del mondo sia da giocatore che da allenatore e sa bene che per vincere non esiste pietà sportiva. Anzi nello sport il massimo rispetto degli avversari – lo sanno bene i rugbisti, che sono la massima espressione di questa mentalità – è proprio non trattarli con sufficienza o peggio compassione. Lo ha ribadito ai suoi giocatori con la massima chiarezza possibile e la sua squadra al rientro in campo ha fatto esattamente quello che gli aveva chiesto il tecnico: ha spinto al massimo per gonfiare di reti Gibilterra.

Alla fine il record è caduto: non era un 10-0 come aveva detto Deschamps, ma un 13-0 ottenuto dalla Germania contro San Marino nel 2006 per le qualificazioni a Euro 2008. Alla fine il tabellino della partita è stato non meno impietoso del risultato: la Francia ha effettuato 39 tiri in ​​porta, 19 dei quali nello specchio, mentre Gibilterra – che è al 198° posto nel ranking FIFA davanti alle Bahamas – non è riuscita a creare neanche un'occasione pericolosa.

L'esultanza di Kylian Mbappé dopo uno dei suoi tre gol

I Bleus hanno fatto percorso netto finora nelle qualificazioni per Euro 2024, vincendo tutte e 7 le partite giocate, mentre Gibilterra non ha segnato nessun gol e ne ha incassati 35. I primi andranno agli Europei da favoriti, la nazionale della Rocca ne deve fare di strada per poter solo sognare di qualificarsi ad una fase finale.