Papu Gomez è sempre sotto i riflettori del mercato. Il calciatore argentino vive da separato in casa all'Atalanta ed è sempre più probabile una sua partenza in questa sessione di mercato invernale. Il Papu è stato accostato a tutte le big della Serie A a rotazione, dall'Inter al Milan, dalla Juventus fino alla Roma e alla Lazio; ma negli ultimi giorni queste voci si erano raffreddate per lasciare spazio all'interesse della Fiorentina. Dopo i rumors sulla Viola, ecco spuntare una pista estera, che porta addirittura negli Stati Uniti: il Cincinnati FC sta cercando con insistenza Gomez e avrebbero fatto un'offerta da 7 milioni più bonus e un contratto triennale al giocatore dell'Albiceleste. Le parti sono al lavoro per cercare di trovare una soluzione quanto più veloce possibile per evitare di arrivare agli ultimi giorni. La Major League Soccer non dispiacerebbe all'ex capitano dell'Atalanta, che potrebbe può essere il prossimo rinforzo offensivo di Jaap Stam. A guidare la franchigia dell'Ohio è proprio un'ex conoscenza del calcio italiano come l'difensore di Lazio e Milan e in merito a questa ipotesi di mercato si attendono sviluppi già nei prossimi giorni. Per il club di Carl Lindner III si è parlato anche di Lucas Podolski ma, anche in quel caso, ancora non ci sono riscontri concreti.

In tanti si aspettavano di vedere l'ex numero 10 della Dea con un'altra maglia delle Serie A ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe la volontà dei bergamaschi di non cederlo a dirette rivali se non per cifre importanti e la richiesta di 13 milioni di euro non avrebbe trovato nessuna risposta positiva tra i club italiani.

A dieci giorni dalla chiusura del mercato di gennaio 2021 non c'è ancora una vera e propria pretendente per il Papu ma l’addio è praticamente certo. Bisogna capire se Gomez se in questa corsa le squadre interessate scopriranno le carte per prendersi l'argentino, che vorrebbe far parte del gruppo di Lionel Scaloni per la Copa America che quest'anno sarà organizzata congiuntamente da Argentina e Colombia.