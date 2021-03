L'Europeo 2021 Under 21 si gioca negli stadi di Ungheria e Slovenia. Sono 8 gli impianti che ospitano la fase finale del torneo suddiviso in due parti. La fase a gironi, con gare di andata e ritorno, in è programma dal 24 al 31 marzo 2021. Dal 31 maggio al 6 giugno, invece, avrà luogo la fase a eliminazione diretta alla quale accederanno le 4 prime e le 4 seconde classificate nei 4 gruppi costituiti da 4 nazionali (in totale, 16 le partecipanti): quarti di finale 31 maggio, semifinali 3 giugno, la finale si disputerà il 6 giugno 2021 a Lubiana (in Slovenia). L'Italia diretta dal commissario tecnico, Paolo Nicolato, è inserita le Girone B assieme a Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca.

Dove si giocano le partite dell'Italia Under 21 agli Europei

La Nazionale italiana Under 21 giocherà le partite dell'Europeo in Slovenia. Sono due gli stadi che vedranno gli Azzurrini protagonisti nel raggruppamento, alla ricerca della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L'uno è a Celje, centro che si trova nella Slovenia centrale ed è conosciuto come importante città termale: lo Stadion Celje ha una capienza di 13.600 spettatori, è stato inaugurato nel 2003 e ha preso il posto dello Skalna Klet, divenuto campo di allenamento del club NK Celje (squadra che milita nel massimo campionato nazionale).

L'altro è a Maribor, è la seconda città più grande del Paese e sede anche di una località sciistica molto rinomata: lo Stadion Ljudski vrt ha una capienza di 12.435 spettatori, è stato inaugurato nel 1952. È uno degli impianti più importanti: nel 2012 ha ospitato anche l'Europeo Under 17.

Gli altri stadi dove si giocano gli Europei 2021 U21

L'Europeo Under 21 si dividerà tra Ungheria e Slovenia. Quattro gli stadi in terra magiara che ospiteranno le gare: la Bozsik Aréna di Budapest (8.468 spettatori – 3 gare del Gruppo A, un quarto di finale), il Gyirmóti Stadion di Győr (4.335 spettatori – 3 gare del Gruppo C), l'Aréna Sóstó di Székesfehérvár (14.000 spetattori – 3 gare del Gruppo A, un quarto di finale, una semifinale), l'Haladás Stadion di Szombathely (8.900 spettatori – 3 partite del Gruppo C).

Quattro gli stadi in terra slovena dove si giocheranno le partite in calendario: lo Stadion Celje di Celje (13.600 spettatori – e gare del Gruppo B), lo Stadion Stožice di Ljubljana (16.100 spettatori – 2 gare del Gruppo D, un quarto di finale, finale), lo Stadion Bonifika di Koper (4.010 spettatori – 4 gare del Gruppo D), lo Stadion Ljudski vrt di Maribor (12.435 spettatori – 4 gare del Gruppo D).