Dove si gioca Italia-Venezuela, stadio e città della partita amichevole

La prima delle due amichevoli che l'Italia giocherà negli USA verrà disputata giovedì 21 marzo 2024, con fischio d'inizio alle 22 (ora italiana) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale contro il Venezuela.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia giocherà due amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador. Si tratta degli ultimi impegni per gli Azzurri prima della fase finale degli Europei 2024. La prima delle due partite verrà disputata giovedì 21 marzo 2024, con fischio d'inizio alle 22 (ora italiana) dalla selezione di Luciano Spalletti al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale contro la Vinotinto, nomignolo della nazionale venezuelana.

Quello che si giocherà nello stadio dell'Inter Miami di Messi e Suarez sarà il primo confronto della storia tra Italia e Venezuela: non ci sono precedenti tra le due nazionali.

Il CT della Nazionale si presenta a queste due amichevoli pre-EURO 2024 con tre esordienti, come Bellanova, Folorunsho e Lucca, e qualche incognita legata al modulo: Spalletti ha parlato di un possibile passaggio al modulo 3-4-2-1 per mettere a proprio agio tanti calciatori che già lo utilizzano nei loro club ma ci sono diversi interrogativi a cui trovare una risposta.

Dove si gioca Italia-Venezuela

Il Chase Stadium, noto anche come DRV PNK Stadium e Inter Miami CF Stadium, è un impianto situato nella cittadina costiera di Fort Lauderdale, in Florida, ed è stato costruito dove un tempo sorgeva il Lockhart Stadium. Ha una capienza di 18.000 posti è la sede temporanea dell'Inter Miami, che gioca nella Major League Soccer, fino al completamento del Miami Freedom Park a Miami.

Si trova a circa 50 km da Miami e la versione precedente di questo impianto aveva ospitato per anni gli storici Fort Lauderdale Strikers, una delle franchigie anni ’80 della MLS (ricostituiti fra il 2011 e il 2016 con un’opera di rifondazione) ma che oggi non esiste più.

Chase Stadium, la casa dell'Inter Miami di Messi

Si chiama Chase Stadium dall’inizio del 2024, in virtù dell’accordo di sponsorizzazione del club con JPMorgan Chase, ma era stato denominato DRV-PN fra il 2021 e il 2024 da AutoNation, il maggior rivenditore di automobili d’America che promuoveva su base nazionale una campagna di sensibilizzazione contro il cancro al seno.

La ricostruzione del Lockhart Stadium era costata 60 milioni di dollari ed è firmata da Manica Architecture: l'accordo attuale preveder che l’impianto tornerà in uso alla municipalità una volta che il club non ne avrà più bisogno. Sembra simile al Mapei Stadium o alla Unipol Domus come struttura: 4 tribune (di cui solo le due laterali coperte), un unico anello di gradinate e 21mila posti di capienza.