Dove acquistare gli ultimi biglietti per Roma-Feyenoord sui maxischermi all’Olimpico I tifosi romanisti infonderanno tutto il proprio amore e supporto alla squadra, seppur a distanza, dai seggiolini dello stadio Olimpico. Ecco come acquistare gli ultimi tagliandi rimasti a disposizione per assistere alla finale di Conference League dai maxischermi dello stadio.

A cura di Enrico Scoccimarro

La Roma è pronta all'ultima battaglia nella finale di Conference League per conquistare nuovamente un trofeo che manca da troppo tempo. L'ultimo in generale risale al lontano 2008, quando i giallorossi vincevano la Coppa Italia contro l'Inter, mentre per l'unico europeo bisogna andare indietro fino al 1961, con il successo nella Coppa delle Fiere. Per rendere possibile il trionfo occorrerà però battere gli olandesi del Feyenoord, e ai giallorossi servirà tutto il supporto del proprio popolo. Pochi fortunati sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per volare a Tirana e assistere dal vivo alle gesta della squadra di José Mourinho, ma per molti altri la Roma ha adottato la soluzione più logica: aprire lo stadio Olimpico e ospitarci più tifosi possibile. I biglietti per assistere all'evento sui maxischermi dell'Olimpico, infatti, sono già quasi esauriti. Lo stadio sarà allestito a festa, e tutti gli appassionati supporteranno con il cuore, a distanza, la propria squadra. L'iniziativa è stata infatti denominata dal club "Con la voce all'Olimpico, con il cuore a Tirana" e inoltre parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, in sostegno alla disabilità.

Finale di Conference League all’Olimpico, dove acquistare i biglietti e quanto costano

Per acquistare gli ultimi tagliandi rimasti, occorre collegarsi nella sezione dedicata nel sito ufficiale dell'AS Roma e selezionare i settori ancora disponibili. Il prezzo del singolo biglietto è di 10€. Siamo infatti già nella fase di vendita libera, che è iniziata alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di domani, martedì 24 maggio. In questa fase, possono essere acquistati massimo quattro biglietti a persona e non sono cedibili. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 possono invece entrare gratuitamente. Il prezzo per gli abbonati, nella fase terminata alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, era invece di 5€, con la possibilità di acquistare però solo un massimo di due biglietti a persona.

Come saranno allestiti i maxischermi all’Olimpico per Roma-Feyenoord

Quello dell'Olimpico sarà l’unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara. Nello stadio vigeranno tuitti i protocolli come in una partita normale, quindi con tutti gli aspetti di sicurezza tipici della gestione di un pre e post gara. Non è previsto l’arrivo della squadra in caso di esito positivo della partita. Sono previsti due maxischermi che poggeranno sulla pista davanti ai settori, oltre a quelli sopra le due curve.