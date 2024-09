video suggerito

Dovbyk si sblocca ma la Roma viene beffata nel finale: il Genoa pareggia all’ultimo secondo Dramma per la Roma a Marassi nei minuti di recupero: i giallorossi vanno in vantaggio ma all’ultimo secondo il Genoa segna il gol dell’1-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era l'uomo più atteso dai tifosi della Roma e si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto: Artem Dovbyk si è finalmente sbloccato ma non è stato sufficiente per regalare ai giallorossi la loro prima vittoria in questa Serie A. Alla fine del lunghissimo recupero il Genoa è riuscito a pareggiare incredibilmente con De Winter, quando ormai il Grifone non ci credeva più. Uno spettacolo incredibile a Marassi, sotto gli occhi attenti del tifoso speciale Tsitsipas.

Dovbyk segna, ma il VAR rischia di rovinargli la festa

Ha dovuto attendere diversi minuti l'attaccante prima di poter festeggiare il suo primissimo gol in Serie A. La revisione da parte del VAR è stata lunga e piuttosto difficoltosa: al 37′ l'ucraino ha approfittato della ribattuta di Gollini per mandare il pallone in rete, ma l'arbitro aveva annullato tutto per una posizione di fuorigioco. La sua decisione però è stata soggetta a revisione, un passaggio che ha richiesto diversi minuti di attesa. E così Dovbyk ha dovuto pazientemente aspettare sei minuti prima di potersi lasciare andare alla grande esultanza per il suo primo gol nel campionato italiano.

Pareggio di De Winter in pieno recupero

A Marassi però le emozioni non si fermano al primo tempo. Se nella prima parte di gioco la Roma era stata convincente, con diverse buone occasioni trovate prima del gol che ha aperto il risultato, nel finale della ripresa ha abbassato i ritmi regalando al Genoa spazi buoni da sfruttare. E appena ha tolto il piede dall'acceleratore ha pagato dazio.

Alla fine del lunghissimo recupero, dopo l'espulsione di De Rossi dalla panchina, il Grifone ha preso coraggio e al 96′ ha segnato la rete dell'incredibile pareggio con il colpo di testa di De Winter, l'ultima speranza per la squadra di casa per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Per la Roma è una vera doccia fredda: alla quarta giornata di campionato non ha ancora vinto una partita ed è ferma a tre pareggi e una sconfitta.