video suggerito

Douglas Luiz si ferma per infortunio contro il Cagliari: entra al 60′, Thiago Motta deve sostituirlo La sfortuna continua a perseguitare Douglas Luiz che nella partita contro il Cagliari è entrato in campo nella ripresa ma è stato sostituito 20 minuti più tardi. Problemi anche per Cambiaso. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione di Douglas Luiz continua a essere tempestata dagli infortuni e la partita contro il Cagliari ha rappresentato l'ennesimo passo falso. La Juve non ha mai potuto contare sul brasiliano che si è trasferito dall'Aston Villa con un carico di promesse disattese e un grande punto interrogativo che non ha ancora trovato la sua risposta. Nell'ultima partita Thiago Motta lo ha mandato in campo nel secondo tempo ma non è riuscito neanche ad arrivare alla fine, dato che ha chiesto un cambio all'82' a causa di un fastidio alla coscia che potrebbe rappresentare un nuovo allarme.

Il centrocampista era subentrato al 60′ al posto di Koopmeiners, un minutaggio ridotto per consentirgli di trovare il feeling con il campo in seguito a un affaticamento muscolare. Ma 20 minuti più tardi l'allenatore lo ha dovuto richiamare in panchina per un problema al flessore che richiederà ulteriori indagini e che potrebbe portare Douglas Luiz a restare ai box almeno per qualche settimana.

Il nuovo infortunio di Douglas Luiz

Tutta la stagione del brasiliano è stata tormentata dalla sfortuna e contro il Cagliari è arrivato l'ennesimo infortunio. Una nota stonata all'interno del gruppo di Thiago Motta che sperava di aver acquistato un titolare fisso sul quale fondare tutto il suo centrocampo. Invece Douglas Luiz ha vissuto un grande andirivieni dall'infermeria e ora dovrà sottoporsi nuovamente agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al flessore.

L'allenatore della Juve lo ha mandato in campo al 60′ contro i sardi, rischiando nonostante avesse un piccolo affaticamento. Non si sarebbe mai aspettato di doverlo togliere dal campo dopo appena 20 minuti per un fastidio al flessore che ha fatto scattare un nuovo allarme in casa bianconera: quasi sicuramente il giocatore salterà la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli e la speranza è quella di recuperarlo almeno per il big match di campionato contro l'Atalanta in programma il prossimo 9 marzo, fra due settimane.

Si ferma anche Cambiaso

La partita contro il Cagliari però ha lasciato anche un altro infortunato: Thiago Motta è stato costretto anche a sostituire Cambiaso per un sovraccarico nella zona pubica che lo ha portato a chiedere il cambio durante la gara. Anche lui come il brasiliano verrà valutato nei prossimi giorni e si teme qualche settimana di stop prima di poterlo riavere a disposizione a pieno ritmo.