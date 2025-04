video suggerito

Dopo 32 anni cade il record del Milan degli invincibili di Berlusconi: il PSG strappa il primato Il PSG batte un record appartenente al Milan di Silvio Berlusconi da ben 32 anni. Erano la squadra degli “invincibili” che hanno fatto sognare il popolo rossonera. La compagine parigine di Luis Enrique è riuscita nell’impresa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte del 22 aprile 2025 sarà storica per il calcio europeo. Tutto merito del pareggio tra il PSG campione di Francia e il Nantes. I parigini raccolgono solo un punto in trasferta dopo aver però già vinto matematicamente e con un margine enorme il campionato di Ligue 1. Ma il punto conquistato non serve tanto alla classifica quanto per battere un record che nel calcio durava da ben 32 anni. Già, perché il PSG da oggi è l'unica squadra ad aver raggiunto il primato di ben 39 partite senza aver mai perso. Un dato incredibile per la squadra di Luis Enrique.

Il record precedente apparteneva al Milan degli "invincibili" che prese il via grazie al Presidente Silvio Berlusconi. I rossoneri infatti avevano disputato 38 partite fuori casa senza sconfitte tra il 1991 e il 1993. Il record del PSG è iniziato invece nel 2023 e non si sa ancora se durerà ancora. Kvara, Dembélé e Donnarumma riescono dunque a mettersi davanti a Paolo Maldini, Savicevic, Albertini e il Milan che ha contribuito a rendere grande la storia del calcio in Italia grazie proprio alle prodezze della squadra rossonera creata dall'ambizione di Silvio Berlusconi.

Per il PSG si tratta di 30 vittorie e 9 pareggi. Un cammino straordinario portato avanti anche dai vari Messi e Neymar senza dimenticare Kylian Mbappé. Unica squadra a riuscirsi nei cinque maggiori campionati europei. È l'ennesima conferma di quanto questo PSG abbia tutti i mezzi a disposizione per poter arrivare in fondo a tutto in questa stagione onorando sicuramente il campionato francese nonostante il successo arrivato con largo anticipo ma con l'obiettivo fisso di voler raggiungere soprattutto quella finale di Champions solo sfiorata nel 2020.

Il sogno Champions e una semifinale da vincere

In quell'anno il ko contro il Bayern Monaco in pieno Covid fu una mazzata per i francesi che adesso sembrano vedere davvero vicino il traguardo. Luis Enrique ha aperto un nuovo corso dominando la Ligue 1 con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Il sogno ora è proprio quello di centrare il primo trionfo europeo nel primo anno in cui forse la squadra parigina non conta un numero esagerato di stelle come qualche tempo fa. Il merito va tutto al tecnico spagnolo che è riuscito a dare al PSG la forza e il coraggio per spingersi oltre i propri limiti.