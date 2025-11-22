Donald Trump ha fatto un regalo eccezionale a Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca: è per pochissimi

Cristiano Ronaldo è stato gratificato in ogni modo possibile da Donald Trump a margine della presenza del 40enne campione portoghese alla Casa Bianca in occasione della cena di stato organizzata dal presidente americano per accogliere – e contribuire a riabilitare agli occhi del mondo – il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Ronaldo era a Washington, assieme alla compagna Georgina Rodriguez, in qualità di ambasciatore del Paese che a tale scopo lo paga 200 milioni all'anno (i gol con l'Al Nassr non giustificano certo quella cifra, c'è ben altro, ovvero la massiccia operazione di "sportswashing" attuata da qualche anno dai sauditi per far dimenticare le perduranti violazioni dei diritti umani). Trump ha elargito a Cristiano sorrisi e foto da poter esibire sui propri – molto remunerativi – social, ma non si è limitato a questo: gli ha fatto un regalo eccezionale, che è per pochissimi, la chiave in oro della Casa Bianca.

Un’altra foto pubblicata da Cristiano Ronaldo sui propri social: la stretta di mano con Donald Trump

Era la prima volta che Ronaldo appariva pubblicamente negli Stati Uniti dopo l'accusa di stupro mossagli da Kathryn Mayorga, un'accusa che l'ex Juve e Real aveva sempre negato con veemenza e che era stata poi archiviata in assenza di prove. Trump lo ha accolto a braccia aperte, riservandogli un trattamento ‘ad personam' come se fosse un capo di stato: oltre a citarlo nel suo discorso davanti a tutti nella sala che ha ospitato la cena, ricordando che suo figlio Barron è un "suo grande tifoso", Donald ha ricevuto Cristiano anche nello Studio Ovale, ovviamente assieme a Georgina.

Il regalo eccezionale che Donald Trump ha consegnato a Cristiano Ronaldo: la chiave d'oro della Casa Bianca

È stato lì che gli ha consegnato il regalo tanto prezioso quanto esclusivo. La chiave della Casa Bianca in oro massiccio è una ‘onorificenza' personale di Trump (che l'ha ideata lui stesso), non una convenzione per tutti i presidenti degli Stati Uniti. Oltre a Ronaldo, altri personaggi cui il presidente americano l'ha data in passato sono il suo vecchio sodale Elon Musk (adesso evidentemente tornato in auge, visto che era presente anche lui alla cena), l'ex primo ministro giapponese Taro Aso e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che è stata la prima persona a cui Trump l'ha conferita una nel 2020. CR7 è il primo sportivo a ricevere il regalo, l'ennesimo record della sua carriera.